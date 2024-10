Près de Lyon : la fête de la bière bat son plein à... Oullins !

La ville d'Oullins célèbre ses liens avec l’Allemagne lors d’une imitation de l’Oktoberfest au parc Chabrières, du 18 au 20 octobre.

Après Bron, Oullins. La première édition de l’Oktoberfest à Oullins-Pierre-Bénite se déroule ce week-end au parc Chabrières, en partenariat avec Nomad Kitchens, spécialiste de l’événementiel culinaire. Inspirée par l’Oktoberfest de Munich, cette fête a été créée pour célébrer les liens historiques de la Ville avec ses communes jumelées allemandes, Nürtingen et Markkleeberg. Après une ouverture vendredi soir, les animations continuent ce samedi 19 octobre de 11h à minuit.

Bretzels, bières artisanales et concerts au menu

L’événement propose une immersion dans l’ambiance bavaroise, avec des spécialités culinaires telles que bretzels, saucisses et bières artisanales spécialement conçues par le brasseur local La Canute lyonnaise. Des concerts et animations sont prévus tout au long de la journée, et les visiteurs sont invités à participer au dress code avec des chemises à carreaux, rappelant les costumes traditionnels munichois.

Cette première édition, qui se poursuivra jusqu'à dimanche 20 octobre (11h-17h), a pour ambition de devenir un rendez-vous récurrent à Oullins-Pierre-Bénite. L'objectif est de recréer l'esprit convivial et festif de l’Oktoberfest de Munich, tout en mettant à l'honneur les produits locaux et les échanges culturels entre la France et l'Allemagne.