Fusion Oullins-Pierre-Bénite : le référendum aura bien lieu

Mardi 21 février, Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge ont officialisé leur intention de faire fusionner leurs communes au 1er janvier 2024. (Photo Hadrien Jame)

Un référendum sur le projet de fusion entre Oullins et Pierre-Bénite organisée par l'opposition oullinoise se tiendra ce samedi.

Le référendum organisé par les élus d'opposition aura bien lieu ce samedi à Oullins. Alors qu'il sera soumis au vote au conseil municipal en novembre prochain, le projet de fusion entre les communes d'Oullins et de Pierre-Bénite continue de crisper ses détracteurs.

Le scrutin organisé à la maison des syndicats

La maire d'Oullins, Clotilde Pouzergue avait retiré l'accès à une salle municipale dans laquelle les groupes d'opposition devaient organiser un référendum (sans valeur légale) invitant les habitants à s'exprimer sur le projet de fusion. L'opposition avait annoncé saisir la justice pour contester cette disposition, mais elle a finalement trouvé une nouvelle salle pour permettre la tenue du scrutin.

Le référendum se tiendra à la maison des syndicats, au 80 grande Rue, à Oullins, entre 9h et 18h. Dans un communiqué de presse, l'opposition oullinoise invite les habitants de la commune à participer rappelant que "les maires d’Oullins et Pierre-Bénite se sont engagés le 2 mai 2023 en réunion publique à retirer leur projet de fusion “si une forte majorité s’exprimait contre le projet“.

4 000 bulletins de vote ont été imprimés "de manière à gérer une participation de l’ordre de 30 %, identique à la participation de 2020 lorsque Madame Pouzergue a gagné l’élection municipale par 148 voix d’avance", expliquent les organisateurs. Les résultats seront annoncés dans la soirée à l'issue du dépouillement et de consolidation des résultats.

"Nombreux sont ceux qui manifestent leur désaccord avec le projet dont la précipitation et les conditions d’organisation ont beaucoup choqué. C’est certainement la raison pour laquelle tant d’efforts ont été déployés par la mairie pour empêcher la tenue d’un référendum", assurent les élus d'opposition. Pour mémoire, plusieurs rassemblements avaient été organisés pour protester contre ce projet officialisé par Jérôme Moroge et Clotilde Pouzergue en février dernier. Une pétition demandant un référendum avait par ailleurs rassemblée plus de 1 000 signatures.