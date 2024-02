Oullins-Pierre-Bénite : les collectifs citoyens se réjouissent du compromis avec la Métropole

S'adressant aux élus de la Métropole et de Oullins-Pierre-Bénite, les collectifs citoyens des quartiers de la Bussière et de Sanzy se réjouissent du compromis trouvé, et réitèrent leurs vœux d'aménagement.

Vendredi 9 février, la Métropole de Lyon annonçait dans un communiqué avoir trouvé un compromis avec la commune d'Oullins-Pierre-Bénite concernant les mesures de mobilités de la commune. Elle abandonne l'expérimentation d'une mise à sens unique totale de la Grande Rue d'Oullins au profit d'un sens unique partiel.

Après un refus de la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite d'expérimenter les plans de circulations des collectifs d'habitants et de la Métropole de Lyon, le Président de la Métropole, Bruno Bernard, avait fait une proposition au nouveau maire pour que le statu quo ne soit pas une option. "La Métropole de Lyon est prête à reporter l'expérimentation de son propre scénario tant que la commune ne lui apportera pas son soutien", énonce le document, qui précise par ailleurs l'intention de la Métropole de terminer les travaux d'apaisement du quartier de la Bussière.

Samedi, le collectif Bussière d'Oullins-Pierre-Bénite, l'association du quartier de Sanzy et l'association des commerçants d'Oullins se sont adressés aux élus de la commune et de la Métropole. "Nous nous réjouissons du compromis trouvé concernant les expérimentations de mobilités menées sur la commune, écrivent-ils. Nous réitérons nos veux de voir expérimentés l'apaisement du quartier Bussière et la poursuite des travaux en faveur du nouveau plan de circulation, l'apaisement du chemin de Sanzy et l'expérimentation du plan de circulation proposé par les collectifs prévoyant la mise en sens unique de la grande rue entre la rue du Perron et le Pont d'Oullins".