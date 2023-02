Pourquoi les communes d’Oullins et Pierre-Bénite vont fusionner ?

Les maires LR d’Oullins et Pierre-Bénite, au sud de la métropole de Lyon, ont officialisé ce lundi 20 février la fusion de leurs deux communes à partir du 1er janvier 2024.

Oullins et Pierre-Bénite ne seront bientôt plus qu’une seule et même ville, comme cela était le cas il y a un peu plus de 150 ans. Dans un communiqué commun publié quelques heures après des révélations du Progrès, les maires des deux communes du sud de la Métropole de Lyon ont officialisé la naissance d’une commune nouvelle au 1er janvier 2024, prénommée Oullins-Pierre-Bénite.

Poids démographique et économies d'échelle

L’objectif des deux édiles LR, Clotilde Pouzergue (Oullins) et Jérôme Moroge (Pierre-Bénite), faire de cette nouvelle entité "une commune qui comptera dans la Métropole", en lui accordant un plus de "poids démographique". En réunissant les près de 27 000 habitants d’Oullins et les quelque 10 000 âmes de Pierre-Bénite, cette nouvelle municipalité deviendra la 8e plus grosse commune de la Métropole de Lyon, faisant passer le nombre de villes de l’agglomération de 59 à 58.

"Maintenir la qualité du cadre de vie et garantir un haut niveau de service public, accessible à tous et de proximité" Clotilde Pouzergue, maire d'Oullins, et Jérôme Moroge, maire de Pierre-Bénite

"Cette réunion des villes d’Oullins et Pierre-Bénite est un choix de conscience et de responsabilité envers les habitants et pour l’avenir des communes", justifient les deux élus, alors que cette décision survient à la surprise générale. Les deux communes travaillaient bien depuis quelque temps à la création d’un centre nautique intercommunal à La Saulaie, mais de là à fusionner, il y avait un gouffre.

Cette fusion, dictée en partie par "des contraintes financières prégnantes et des besoins de la population de plus en plus importante", devrait permettre aux deux villes de "maintenir la qualité du cadre de vie" de leurs habitants et de "garantir un haut niveau de service public, accessible à tous et de proximité à tous".

Un siège pour deux maires

Outre la construction du centre nautique, cela devrait notamment passer par la réalisation d’investissements au niveau des écoles, des équipements culturels, la fusion des deux polices municipales ou encore le développement de la cuisine centrale. De manière générale, des économies d’échelle seront réalisées grâce à cette fusion, mais les deux Hôtels de Ville devraient continuer d’accueillir l’ensemble des services publics aujourd’hui proposés.

Reste désormais à savoir qui de Clotilde Pouzergue ou Jérôme Moroge obtiendra le siège de maire et où sera située la mairie centrale. Selon nos confrères du Progrès, le maire de Pierre-Bénite, également président du groupe LR au conseil régional, serait pressenti pour diriger la nouvelle commune. La création d’Oullins-Pierre-Bénite devrait également entraîner un jeu de chaises musicales dans les rangs des conseils municipaux. Oullins disposant de 35 élus et Pierre-Bénite 33, il n’y aura pas de place pour tout le monde dans le nouveau conseil municipal, qui sera composé de 39 sièges selon le quotidien régional.