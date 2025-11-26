Actualité
Audrey Henocque
Audrey Henocque © OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

À Lyon, Aulas demande un audit sur l'action des écologistes qui dénoncent une "diversion"

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • L'adjointe aux finances du maire de Lyon a répondu à Jean-Michel Aulas qui demande un audit sur l'action de la Ville et de la Métropole de Lyon sous le mandat des écologistes.

    "Personne n'est dupe, cette demande d'audit est une nouvelle diversion." La campagne est bien lancée à Lyon. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, l'adjointe aux finances de Grégory Doucet, Audrey Hénocque dénonce "l'impréparation du candidat Aulas à la gestion de la Ville de Lyon".

    La veille, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, accompagné de toute la droite lyonnaise, inaugurait son local de campagne dans le 3e arrondissement et officialisait son alliance avec Les Républicains pour l'élection métropolitaine. Aulas en a profité pour répondre à la proposition de débat d'ici la fin de l'année 2025 formulée par le maire sortant.

    Lire aussi : Municipales 2026 : à Lyon, Doucet appelle à un débat "avant les fêtes", Aulas décline, pour l'instant

    "Les comptes sont publics et sont présentés et votés chaque année en conseil municipal"

    JMA a ainsi refusé la proposition, estimant que "le débat viendra, comme toujours, au bon moment". L'ex-président de l'OL a par ailleurs conditionné sa participation à un tel évènement en février à la réalisation par Grégory Doucet et Bruno Bernard d'un "audit totalement indépendant", "financier, social et environnemental, sur l'ensemble du mandat en cours". "Un audit qui dira précisément ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, à quels coûts, avec quels résultats, et avec quels impacts".

    "La Ville de Lyon n'est pas une entreprise, nous n'avons rien à cacher, les comptes sont publics et sont présentés et votés chaque année en conseil municipal", lui répond Audrey Hénocque. Et d'ajouter : "Les conseillers municipaux sortants qui l'entourent sur la liste "coeur lyonnais" auraient eu largement le temps de lui présenter les délibérations et les budgets votés ces dernières années."

    L'adjointe aux finances de Grégory Doucet rappelle par ailleurs que "les agences de notation financière ont salué à plusieurs reprises la gestion exemplaire de la Ville de Lyon". Toutefois, l'agence de notation financière DBRS Morningstar a récemment légèrement dégradé la note de crédit à long terme de la Ville, passant de AA (haut) à AA. Une situation qui s'explique cependant principalement par les finances dégradées de l'État, la note de Lyon reste ainsi "plafonnée" par celle de l’État français, selon l’agence de notation. La baisse de la note de Lyon est "uniquement liée à la dégradation de la note française, et non à une détérioration de la situation financière locale", indiquait l'agence.

    Lire aussi : Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas dévoile des propositions pour les femmes à Lyon

    à lire également
    Trois établissements lyonnais parmi les 1 000 meilleurs restaurants du monde

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Trois établissements lyonnais parmi les 1 000 meilleurs restaurants du monde 11:11
    Audrey Henocque
    À Lyon, Aulas demande un audit sur l'action des écologistes qui dénoncent une "diversion" 10:40
    tramway T4
    Lyon : les tramways T1 et T4 perturbés en soirée la semaine prochaine 10:20
    Les pompiers du Rhône déposent un préavis de grève pour la fête des Lumières à Lyon 10:01
    ACI Group : quinze jours de répit avant une possible liquidation 09:33
    d'heure en heure
    Pralus pâtissiers
    70 ans de la Praluline : les secrets de la célèbre brioche roannaise 08:58
    Gare SNCF TER Lyon TGV
    Auvergne-Rhône-Alpes : les usagers réclament une vraie continuité ferroviaire entre Lyon et Bordeaux 08:44
    Pollution à Lyon : on respire bien ce mercredi dans la métropole 08:22
    Fédération du tir sportif piratée : nouveau vol d'armes près de Lyon 07:57
    Neige et verglas : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance 07:40
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mercredi entre nuages et averses à Lyon, seulement 6 degrés attendus 07:14
    Sandra Buteau-Besle
    Métropole de Lyon : Sandra Buteau-Besle plaide pour la mixité sociale dans les collèges publics 07:00
    Jean-Michel Aulas lors de l'inauguration de son QG de campagne
    Jean-Michel Aulas élargit son périmètre d’alliance et d'influence à la Métropole de Lyon 25/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut