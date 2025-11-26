L'adjointe aux finances du maire de Lyon a répondu à Jean-Michel Aulas qui demande un audit sur l'action de la Ville et de la Métropole de Lyon sous le mandat des écologistes.

"Personne n'est dupe, cette demande d'audit est une nouvelle diversion." La campagne est bien lancée à Lyon. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, l'adjointe aux finances de Grégory Doucet, Audrey Hénocque dénonce "l'impréparation du candidat Aulas à la gestion de la Ville de Lyon".

La veille, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, accompagné de toute la droite lyonnaise, inaugurait son local de campagne dans le 3e arrondissement et officialisait son alliance avec Les Républicains pour l'élection métropolitaine. Aulas en a profité pour répondre à la proposition de débat d'ici la fin de l'année 2025 formulée par le maire sortant.

Lire aussi : Municipales 2026 : à Lyon, Doucet appelle à un débat "avant les fêtes", Aulas décline, pour l'instant

"Les comptes sont publics et sont présentés et votés chaque année en conseil municipal"

JMA a ainsi refusé la proposition, estimant que "le débat viendra, comme toujours, au bon moment". L'ex-président de l'OL a par ailleurs conditionné sa participation à un tel évènement en février à la réalisation par Grégory Doucet et Bruno Bernard d'un "audit totalement indépendant", "financier, social et environnemental, sur l'ensemble du mandat en cours". "Un audit qui dira précisément ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, à quels coûts, avec quels résultats, et avec quels impacts".

"La Ville de Lyon n'est pas une entreprise, nous n'avons rien à cacher, les comptes sont publics et sont présentés et votés chaque année en conseil municipal", lui répond Audrey Hénocque. Et d'ajouter : "Les conseillers municipaux sortants qui l'entourent sur la liste "coeur lyonnais" auraient eu largement le temps de lui présenter les délibérations et les budgets votés ces dernières années."

L'adjointe aux finances de Grégory Doucet rappelle par ailleurs que "les agences de notation financière ont salué à plusieurs reprises la gestion exemplaire de la Ville de Lyon". Toutefois, l'agence de notation financière DBRS Morningstar a récemment légèrement dégradé la note de crédit à long terme de la Ville, passant de AA (haut) à AA. Une situation qui s'explique cependant principalement par les finances dégradées de l'État, la note de Lyon reste ainsi "plafonnée" par celle de l’État français, selon l’agence de notation. La baisse de la note de Lyon est "uniquement liée à la dégradation de la note française, et non à une détérioration de la situation financière locale", indiquait l'agence.

Lire aussi : Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas dévoile des propositions pour les femmes à Lyon