tramway T4
Lyon : les tramways T1 et T4 perturbés en soirée la semaine prochaine

  • par Clémence Margall

    • Afin de réaliser différents essais dynamiques dans le secteur de Bellecombe pour la future ligne de tramway T9, les lignes T1 et T4 seront perturbées en soirée les 1er, 2 et 3 décembre.

    Les travaux de la future ligne de tramway T9 visant à renforcer le maillage entre Vaulx-en-Velin et Villeurbanne se poursuivent. Afin de pouvoir réaliser des essais dynamiques dans le secteur Bellecombe, les lignes T1 et T4 seront perturbées en soirée les 1er, 2 et 3 décembre prochains.

    Dès 21 heures, les deux lignes limiteront en effet leurs parcours à la gare Part-Dieu (du côté Vivier Merle pour le T1 et Villette pour le T4). Une flotte de bus sera toutefois déployée pour les usagers toutes les 15 minutes pour assurer la liaison entre Charpennes et INSA Einstein.

    Du côté de la ligne T1, le dernier départ complet en direction de Debourg s’effectuera à 21h24, et à 21 heures en direction de IUT Feyssine. Pour la ligne T4, le dernier départ complet en direction de Hôpital Feyzin Vénissieux est prévu à 21h37, et à 20h56 vers La Doua Gaston Berger.

    Lire aussi : Futur tramway T10 à Lyon : des perturbations à Gerland jusqu’en décembre

    Les pompiers du Rhône déposent un préavis de grève pour la fête des Lumières à Lyon

