Dix-neuf restaurants rhonalpins, dont trois lyonnais, figurent parmi les 1 000 meilleures tables du monde dans le classement du site internet "La Liste".

La région Auvergne-Rhône-Alpes continue de briller de par sa gastronomie. Lundi 24 novembre, le site internet "La liste" a dévoilé son classement annuel des 1 000 meilleurs restaurants du monde. Pour le 10e anniversaire du classement, les avis de plus de 40 000 établissements, situés dans 200 pays différents ont été analysés par le site internet.

Trois départements dans le top 3

Au total, 36 restaurants français, dont 19 rhonalpins ont été sélectionnés parmi les 1000 meilleurs du monde. Si aucun restaurant de la région ne se hisse à la première place, la seconde place est occupée par le restaurant Régis et Jacques Marcon. Située à Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire, la table fait ainsi partie des 18 restaurants ayant obtenu la note de 99/100 dans le monde.

Complètent le podium, avec la note de 98,5, l'établissement Troisgros-le Bois sans Feuilles à Ouches, dans la Loire, et la Maison Pic à Valence, dans la Drôme. La Haute-Savoie emboîte le pas avec son établissement le Flocon de Sel de Megève et sa note de 98. Le département de l'Ain décroche quant à lui une 7e place avec son établissement Georges Blanc à Vonnas.

Lyon dans le top 10

Il faudra néanmoins attendre la 9e place pour observer un restaurant rhodanien dans le classement avec la Mère Brazier. Situé à Lyon, l'établissement reçoit une note de 95,5/100.

Autres restaurants lyonnais dans le top 1 000, Le neuvième art et sa note de 91,5, et Takao Takano avec 87,5. Le restaurant Paul-Bocuse de Collonges-au-Mont-d'Or obtient quant à lui la note de 91.

