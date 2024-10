La Ville de Lyon garde sa note AA "malgré les défis économiques récents"

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La Ville de Lyon conserve sa note AA accordée par l'agence de notation financière DBRS Morningstar.

Depuis deux ans la Ville de Lyon a pris l'habitude de communiquer sur son évaluation financière réalisée par l'agence DBRS Morningstar, l'une des quatre agences de notation financière (avec Standard & Poor’s, Moody's Investors Service et Fitch Ratings) à être reconnues par la Banque centrale européenne.

Cette année encore, et comme en 2022 et 2023, la collectivité se félicite ainsi d'avoir obtenu la note maximale, AA. L'agence "salue la gouvernance et

la gestion budgétaire exemplaires de la Ville de Lyon, marquées par un haut degré de transparence financière ainsi qu’un suivi rigoureux des investissements grâce à des outils budgétaires innovants", relève la Ville dans un communiqué.

"Le maintien de la note financière de la Ville de Lyon à son plus haut niveau illustre la rigueur et le pragmatisme de notre gestion ainsi que la clarté de notre stratégie financière", considère Grégory Doucet, maire écologiste. À noter par ailleurs qu'une enquête pour "détournement de fonds publics par personnes dépositaires de l'autorité publique" a été ouverte suite un rapport de la Chambre régionale des comptes pointant du doigt le trop grand nombre de collaborateurs politiques des adjoints au maire.

