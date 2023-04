Lyon Capitale a testé pour vous le parc d'attractions Vulcania et son plus grand planétarium de France près de Clermont-Ferrand, en Auvergne-Rhône-Alpes.

Volcans, lave, Terre, séisme, tsunami et voyage cosmique... Le parc d'exploration Vulcania, situé à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand en Auvergne-Rhône-Alpes, garantit un voyage riche à travers la science à ses visiteurs. Ouvert entre les mois de mars et novembre, le parc a inauguré le 29 mars, à l'aube de sa 21e saison, son tout nouveau planétarium, présenté comme le plus grand de France. L'occasion d'effectuer un voyage du centre de la Terre aux confins de l'univers en moins d'une journée. On vous emmène.

Au cœur d'un volcan

En arrivant au parc, on cherche de gauche à droite où peuvent bien être nichées les attractions, à l'exception des montagnes russes qui affleurent à la surface. Construit sur plusieurs niveaux et jusqu'à 30m de profondeur, très peu d'infrastructures sont visibles de l'extérieur. Tout a été conçu de sorte à ce que les visiteurs puissent plonger dans le noyau du volcan. Entre les coulées de lave, la couleur des pierres, le panorama sur la chaîne des Puys d'Auvergne (Puy-de-Dôme, Volvic, Côme et Clierzou), les sons et les fumées, le décor est rapidement posé.

À proximité de l'entrée, les visiteurs sont immédiatement immergés dans le centre d'un volcan, où ils peuvent monter et descendre en empruntant une coursive. Lorsque le volcan est "en éveil", de la fumée s'échappe du point le plus bas et autour de nous se dessine l'évolution au fil des années de la montée de la lave sur une roche volcanique. De quoi parfaire l'impression de voyage au centre de la Terre.

Simulation de volcan à Vulcania @ Cheyenne Gabrelle

Une trentaine d'activités

Le parc d'attractions puydômois s'articule autour de trois thématiques : les volcans, la Terre dans l'espace et les phénomènes naturels. À l'intérieur des niveaux inférieurs, plusieurs salles obscures s'ouvrent à nous, permettant de profiter d'une trentaine d'animations. Le choix en devient presque cornélien entre les ateliers scientifiques, les salles de "cinéma 3D" pour se plonger dans l'origine des volcans d'Auvergne, découvrir les différents phénomènes naturels dans le monde lors de visites orchestrées en direct par un scientifique, ou encore profiter de spectacles de drones, dont on vous laisse la surprise.

Le Namazu à Vulcania, @ Cheyenne Gabrelle

On se décide à pénétrer dans une salle où est diffusée une vidéo sur l'étude des séismes par une scientifique. Le sol se met alors à trembler sous nos pieds, de quoi plonger les visiteurs dans l'ambiance. Notre cheminement nous conduit ensuite aux portes d'un manège, pour un voyage à grande vitesse, fait de montagnes russes. Une fois à bord de notre véhicule, deux par deux, et accroché, le Namazu se lance et s'enfonce dans une grotte sombre... avant de sortir de terre. Assez brève, l'attraction ne dure que quelques instants par rapport à notre temps d'attente, mais les sensations sont assurées.

Pour les plus petits, âgés de trois à sept ans, Vulcania propose une immersion dans la "Cité des enfants", où ces derniers peuvent réaliser des manipulations scientifiques avec plusieurs éléments, comme l'eau par exemple.

La Cité des enfants à Vulcania @ Cheyenne Gabrelle

Le planétarium le plus grand de France

C'est la grande nouveauté du parc et c'est que l'on trépignait presque de découvrir, tant la promesse semble alléchante sur le papier. Le planétarium abrite quatre petites salles pédagogiques et bien évidemment, le dôme. Il est le plus grand de France et ne laisse pas indifférent. Face à ses 22 mètres diamètres, qui vous plongent à l'intérieur de l'univers, on ne sait plus où donner de la tête. L'expérience est immersive et unique au cœur de notre système solaire.

Incliné vers l'arrière, le spectateur plonge dans l'incommensurable univers cosmique et volcanique. Lyon Capitale a eu l'occasion de profiter du spectacle animé par un scientifique de Vulcania, L'aventure volcano-sidérale. Tout y est. La qualité de son, l'image, l'animation fluide, les données scientifiques, on découvre l'univers qui nous entoure, entre les différentes planètes, le soleil, les étoiles, les satellites et les différents volcans présents sur la Lune. Un voyage à travers le temps et l'espace, depuis la terre et les volcans d'Auvergne.

Notre expérience au planétarium de Vulcania @ Cheyenne Gabrelle

Vulcania étale son programme tout l'été et propose également des visites nocturnes avec de nombreux spectacles à découvrir. L'accès au site se fait de 8 à 32 euros. Vulcania, 2 route de Mazayes, 63 230 Saint-Ours-les Roches. Contact : 04 73 19 70 00.