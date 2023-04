Le Hot Club de Lyon souffle ses 75 bougies

C’est le berceau du jazz en Auvergne-Rhône-Alpes, la référence lyonnaise et régionale en matière de jazz du quotidien.

On dit de lui que c’est le plus ancien club de jazz d’Europe encore en activité. Ce qui est sûr, c’est que les monstres sacrés s’y sont tous arrêtés, un soir tard ou un petit matin : le “Duke” Edward Ellington, le trompettiste et improvisateur de génie Dizzy Gillespie, le roi Louis Armstrong, la coqueluche de Harlem Count Basie, l’ange blanc du jazz Chet Baker, le “Président” Lester Young, le saxophoniste de légende Archie Shepp, le contrebassiste de jazz le plus enregistré de tous les temps Ron Carter, le boss du jazz funk et jazz fusion Herbie Hancock ou encore la “First Lady of Song” Ella Fitzgerald, assurent certains mais sur ce dernier arpège, les témoignages directs ne sont plus “combo”.

Le Hot Club de Lyon en chiffres

• 4 000 adhérents

Chaque année :

• 160 concerts

• 80 jam sessions

• 600 répétitions

• 1 000 musiciens

• 150 formations

• 8 000 spectateurs

Une note en entraînant une autre, c’est au “Hot” qu’Erik Truffaz a commencé, que Jazz à Vienne – deuxième plus grand festival de jazz de France – a véritablement démarré, ou que Bill Clinton, au moment de son passage lors du G7 à Lyon en 1996, a soufflé quelques notes de saxo. Le Hot, un temple du jazz en France.

Quand Chet Baker plane et donne un jam de fou

Des anecdotes aussi rares que folles, le Hot Club de Lyon en swingue comme un bœuf. C’est ici que des jam sessions improbables ont eu lieu. Gérard Vidon, son président pendant plus de quarante ans, aujourd’hui à titre honoraire, s’en souvient comme si c’était hier. En 1988, Chet Baker vient jouer à l’improviste rue Lanterne. “Un jour que je repeignais la façade du Hot Club, je vois arriver un clochard, le soulier éculé. C’était Chet Baker !” Le trompettiste, rongé par l’héroïne, revient pour “régler” sa dette. Quelques années auparavant, Vidon l’avait en effet programmé dans une salle plus grande, à l’Auditorium. Les 2 000 places s’étaient vendues comme des petits pains. Mais le D-Day, pas de Chet Baker. Blue note.