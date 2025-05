On a testé Graviti, le centre de flottaison à Lyon

Situé dans les 3e et 6e arrondissements lyonnais, Graviti propose des séances de flottaison en apesanteur promettant de nombreux bienfaits. La rédaction de Lyon Capitale a testé pour vous ce concept.

Saviez-vous que flotter entrainait des effets positifs sur le stress, le soulagements des douleurs ou encore sur la concentration ? Afin d'élargir l'accès à ces bienfaits, de nombreux centres de flottaison ont ouverts en France, dont deux à Lyon. Le principe est simple, il suffit de s'installer dans un bassin saturé en sel et de se laisser porter. Sur ce modèle, Graviti a ouvert les portes de deux établissements lyonnais (3e et 6e). Le centre de flottaison vous propose une séance de 1 h 30 solo ou à deux, plongé dans une eau quatre fois plus salée que la mer morte.

Remplies de 500 tonnes de sel chacune, les capsules de flottaison contiennent 30 cm d'eau. Chauffée à 37 degrés, l'eau est à la même température que le corps humain et permet une détente immédiate. Curieuse, la rédaction de Lyon Capitale a testé pour vous ces "capsules de flottaison."

Perte de repères et relaxation

Afin de se faire un avis sur le concept, nous nous sommes rendues au centre de flottaison Graviti, situé au 31 rue Ney dans le 6e arrondissement de Lyon. Une fois sur place, nous avons pu découvrir un endroit petit mais relaxant. Après avoir troqué nos baskets contre des sandales et avoir suivi quelques explications, direction la salle de flottaison. Si nous avons choisi les salles individuelles pour plus de tranquillité, l'expérience peut également se faire à deux, dans la salle "duo".

Avec en fond, la musique choisie par nos soins au préalable, nous nous sommes installées dans les capsules. A peine dans l'eau, la flottaison est immédiate. Pas besoin de forcer, notre corps s'est automatiquement soulevé. Grâce au petit coussin de nuque à disposition, la position est agréable et relaxante. Si une petite lumière bleu éclaire l'intérieur de la capsule, un bouton permet de l'éteindre et de se retrouver dans une totale obscurité. Un fois dans le noir, les repères sont brouillés. La température de l'eau étant la même que celle de notre corps, il est difficile de savoir quelle partie est dans l'eau, ou non. Place ensuite à une heure de relaxation.

Capsule de flottaison, remplie d'eau salée.

Une fois l'heure passée, la salle de repos nous attend. Allongées dans de confortables chaises, l'expérience se poursuit avec une dégustation de tisane. Enfin, direction la salle de beauté. Là-bas des produits mis à disposition nous attendent. Démêlant, démaquillant, crèmes et sèche-cheveux, tout le nécessaire est là pour pouvoir poursuivre sa journée dans de bonnes conditions.

Les fauteuils de la salle de repos où sont servies les tisanes.

Bilan

Bien que nous n'ayons pas abordé l'expérience avec une grande sérénité, nous avons finalement passé un moment agréable et apaisant. Si l'idée d'être enfermées dans ces grandes capsules nous inquiétait, la hauteur du plafond à vite dissipé cette crainte. Quant à la durée, nous redoutions que l'heure paraisse longue, finalement cette dernière s'est avérée très rapide. On aurait même voulu plus de temps pour finir la sieste. Bonus également pour la salle de beauté et ses produits, malgré la petite taille de celle-ci. Bilan : le centre de flottaison Graviti est parfait pour se détendre et couper avec le monde exterieur. On en sort détendu et plus léger.

Le prix des séances varie de 49 à 109 euros, suivant les jours et la durée de l'expérience.

