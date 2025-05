On a testé Mission Evasion, l'escape game 100% immersif à Lyon

Classé parmi les plus grands établissements de la région, Mission Evasion propose des escape-games 100% immersifs dans le 7e arrondissement de Lyon. Lyon Capitale a testé pour vous le concept.

Se prendre pour Michael Scofield de Prison Break, passer une nuit à la Alan Garner dans Very Bad Trip ou encore devenir le parrain d'une mafia italienne, tout est possible à Lyon. Dans le 7e arrondissement, à proximité de la gare de Jean Macé, Mission Evasion Lyon propose trois aventures d'escape games dans des décors inédits. Le lieu se démarque par son concept 100% immersif et par sa superficie : le site compte parmi les plus grande structure de la région.

Sont proposées, trois missions différentes : "Excursion carcérale", "Nuit d'ivresse" et "Mafia du dimanche". Si l'histoire et les décors varient suivant les salles, le but reste le même : sortir des différents univers, disposés sur près de 200m2. Entre amis, en famille ou en amoureux, le lieu est accessible à tous et à toute pourvu que vous soyez moins de huit. Cette semaine, Lyon Capitale a testé pour vous Mission Evasion "excursion carcérale", le parcours le plus facile (car nous ne sommes pas de grands experts du concept).

Comme en prison

Direction Mission Evasion, à deux pas de la gare de Jean Macé, où notre cellule nous attend. Brèves explications, mise en situation et nous voici yeux bandés, enfermées dans une cellule en tenue de prisonnières. Notre objectif : s'échapper de prison pendant la pause des gardiens d'une durée d'une heure. Pour cela, Joe a qui nous avons promis un petit pactole, nous aide à travers les talkies walkies. Joe est en réalité un membre de Mission Evasion avec qui nous avons pu échanger librement et qui nous a aiguillé pendant toute la durée de l'escape game.

Première étape, s'échapper de notre cellule pour arriver dans la chambre, puis, dans la salle de sécurité. Place ensuite à un jeu d'adresse au milieu des lasers avant de s'échapper. Dit comme ça, cela parait rapide et facile mais le chemin est semé d'embûches et d'énigmes. Attention également à ne pas se faire surprendre par l'un des gardiens ou à ne pas marcher sur un rat... Nous ne vous en disons pas plus et vous laissons découvrir l'expérience.

Salle de sécurité de l'escape game "Evasion carcérale".

Stress, peur et rigolade

Echappées après 1h30 sec, soit plus de temps que la pause des gardiens, nous sommes malgré tout sorties vivantes. Pour nous, Mission Expérience relève le défi. Le côté immersif, agrémenté par la tenue de prisonnier, les menottes et le décor, nous a transporté. Nous avons ressenti un mélange d'émotions allant du stress, à la peur, en passant surtout par la rigolade. Si le fait de pouvoir parler avec Joe est un plus, son sens de l'humour l'est également. Côté prix, comptez 55 euros/personnes maximum, le prix étant dégressif suivant le nombre de joueurs. Des tarifs "heures creuses" sont également disponibles.

