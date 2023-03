Le plus grand planétarium de France a ouvert ses portes à Vulcania, en Auvergne-Rhône-Alpes

Unique en Europe, le parc Vulcania baptise son planétarium, le plus grand de France. Reportage sur place.

C'est la grande nouveauté du parc d'exploration des volcans et de la planète Terre de cette année. Pour sa 21e saison, le parc d'attraction Vulcania, situé à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, en Auvergne-Rhône-Alpes, a inauguré son planétarium, mercredi 29 mars. Dépeinte comme une "salle magique", par son président, Frédéric Bonnichon, ce dôme immersif de 22 mètres de diamètre a la particularité d'être le plus grand planétarium de France. Cerise sur le gâteau, Vulcania accueillera la 10e étape du Tour de France le 11 juillet prochain.

Un voyage immersif au cœur du système solaire

A l'intérieur du dôme, 314 assises inclinées vers l'arrière offrent aux spectateurs une expérience à presque 360°. Doté de 12 projecteurs et d'un système son grand format (son 7.1, système de projection laser HD 10K), le nouveau dôme diffuse deux films et deux "shows" commentés par des animateurs scientifiques pour petits et grands : VAST, un voyage cosmique à travers l'espace et le temps, Noisettes, un film d'animation dédié aux plus jeunes, et encore L'aventure volcano-sidérale et Ce soir dans le ciel, animés par les scientifiques. La nouvelle infrastructure dispose également de quatre salles pour réaliser des ateliers scientifiques.

"Le fonctionnement du planétarium est un vaisseau spatial" Sophie Rognon, directrice de Vulcania

Au départ, la nouvelle attraction de Vulcania devait ouvrir ses portes au public l'an passé. Mais en raison d'un incendie déclaré sur la toiture du planétarium en février 2022, le parc a été contraint de repousser son ouverture d'un an.

"Apprendre en s'amusant" Frédéric Bonnichon, président de Vulcania

Installé sur 57 hectares, le parc d'attraction du Puy-de-Dôme possède une trentaine d'animations et ateliers autour des volcans d'Auvergne et d'ailleurs. Plus qu'un simple parc d'attraction, Vulcania permet au public de s'enrichir sur la culture volcanique. Le parc, ouvert jusqu'au 5 novembre 2023, concentre son activité autour de trois univers : les volcans, les phénomènes naturels et la Terre dans l'espace. Les enfants et adultes peuvent déambuler entre les ateliers, les salles de "cinéma 3D", les montagnes russes nommées "Namazu"... Creusé dans une coulée de lave autour de la roche volcanique, le site rend une expérience immersive au public.

L'aventure volcano-sidérale présentée à la presse mercredi 29 mars à Vulcania (Cheyenne Gabrelle)

Un partenariat entre la Région et le CNES

La construction du planétarium a été entièrement financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à hauteur de 10,7 millions d'euros, dans l'optique de faire rayonner Vulcania sur le territoire. "En travaillant main dans la main avec le CNES - centre national d'études spatiales - l'interêt aujourd'hui est de souligner le travail scientifique pour développer les connaissances et expliquer aux visiteurs l'étendue de l'espace", ajoute Sylvie Fayolle, vice-présidente de la Région déléguée au tourisme. Le partenariat avec le CNES permet aux spectateurs de profiter des savoir-faire scientifiques, avec de réelles données, notamment la diffusion des premiers pas sur la Lune en 1969.