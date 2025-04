Ouvert depuis le 3 mars dans le quartier de la Part-Dieu, le Gratin est un restaurant dédié à la raviole. Cette semaine Lyon Capitale a testé pour vous ce nouveau concept original.

Pâtisserie dédiée aux cookies, bar à mozza, restaurant de saumon, les mono-produits ne cessent de s'implanter à Lyon. Sur ce modèle, Alexandre Kapps, ancien élève de l'institut Lyfe a décidé de transformer son ancien bistrot en un restaurant dédié à la raviole. Situé rue Garibaldi, à deux pas de la Part-Dieu, "le Gratin" met à l'honneur la pâte française sous toutes ses formes. L'objectif du lieu : montrer que la raviole se cuisine et peut être intégrée à des recettes variées et originales. "L'objectif est que tout le monde y trouve son compte", explique Anne-Sophie Kapps, directrice de communication du restaurant. Pour cela, la raviole est travaillée du bouillon au gratin, en passant par la salade. Curieuses nous avons testé pour vous ce nouveau concept original.

Nous nous sommes donc rendues à l'inauguration du restaurant de la rue Garibaldi (3e) afin de goûter aux différents plats proposés. Sur place, nous avons été accueillies dans une grande salle à la décoration moderne et épurée (attention spéciale pour les rideaux de comptoir et les certains murs dessinés en forme de ravioles.) Après avoir découvert une carte originale, composée de bouillons, de salades, de plats et de gratins, place à la dégustation. Parmi la carte proposant plusieurs recettes, notre attention s'est portée sur les bouillons. Nous avons finalement décidé de nous laisser tenter par plusieurs recettes afin de se faire un avis global.

Le restaurant le Gratin est situé dans la rue Garibaldi, à deux pas de la Part-Dieu.

Bouillons, salades, gratins...

Nous avons donc débuté l'expérience par le bouillon Shitaké. Une recette où les ravioles sont soigneusement disposées dans un bouillon thaï, accompagné de coriandre, de shitaké et de pousse de soja. Aux accents asiatiques, ce mélange de saveurs nous a conquises. Si nous avons particulièrement aimé ce dernier, notre coup de coeur se porte sur le bouillon curry. Un mélange de ravioles, de bouillon curry coco gingembre et de compotée de poivrons.

Du côté des ravioles à l'assiette, servies sous forme de plat agrémenté de raviole, nous avons pu tester le "patate douce-gorgonzola". Une recette composée de ravioles soufflés, de mousseline de patate douce, de crème au gorgonzola et de champignons poêlés. Nous avons trouvé la texture de la raviole soufflée originale et le mariage gorgonzola-patate douce excellent. Le compromis parfait pour découvrir la pâte française dans une recette plus "cuisinée". Enfin, nous ne pouvions pas terminer le salé sans tester un gratin. Habituée du gratin "raviole courgette", nous avons décidé de nous tourner vers une recette plus originale : le gratin St-Marcellin. Une bonne surprise, gourmande et parfaite en cas de grosse faim.

Ici, le gratin ravioles saint-Marcellin en version mini.

Pour terminer l'expérience sur une touche sucrée, nous avons évidemment choisi les ravioles au chocolat. Fourrées au chocolat ValRhôna, accompagnées de crème anglaise à l'orange, ce dessert était une belle découverte. Pour les moins curieux, l'établissement fait une petite entorse au règlement en proposant également des desserts plus classiques, tels que des tiramisus.

Bilan

Fan des ravioles, nous avons été agréablement surprises par cette adresse et par la multitude de recettes proposées. Ici, la raviole est sublimée. Les plats sont imaginés et conçus pour tous, avec des suggestions végétariennes, légères ou gourmande, suivant les envies. Côté prix, la carte reste accessible. Pour une salade ou un bouillon il faudra compter en moyenne 14 euros. Les ravioles à l'assiettes varient quant à elle de 16 à 17 euros, tandis que les gratins sont proposés au prix moyen de 15 euros.

