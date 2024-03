Laure propose depuis cinq ans des ateliers de création de parfum, cosmétique et bougie. On a testé le concept pour vous.

Plébiscitées par les Français, les bougies parfumées représentent un marché de près de 160 millions d'euros dans l'hexagone. En parallèle, la tendance du Do it yourself (DIY), portée par les réseaux sociaux, continue de séduire. Experte en cosmétique naturelle et en création de parfum, Laure est une adepte du Do it yourself (DIY). Un concept très en vogue qui consiste à faire soi-même certains produits du quotidien. Si certains se contentent de fabriquer leur lessive ou leur savon, Laure propose d'aller plus loin avec des ateliers de création de bougie, de parfum ou de cosmétique. Avec Lavande et Camomille, elle mène des ateliers depuis cinq ans dans une démarche 100% biologique et écologique.

Lire aussi : On a testé un atelier de sérigraphie sur tote bag chez Atelier Coton

Créer sa bougie de A à Z

C'est à l'Echappée belle, un local situé dans le 6e arrondissement de Lyon, que se tenait notre atelier. Pendant deux heures, aux côtés de cinq autres participantes, l'équipe de Lyon Capitale a crée ses propres bougies. Du parfum à la décoration, en passant par la fabrication, le cours de deux heures retrace chaque étape de la création.

Le local de l'Echappée végétale, au 51 rue Bossuet. (photo AP)

L'atelier débute ainsi par un temps d'échange et de présentation, pendant que Laure fait fondre la cire au bain marie. Il s'agit d'une cire de colza, alternative naturelle à la paraffine utilisée dans les bougies des grandes enseignes. Vient ensuite la conception du parfum de la bougie, fait à base d'huiles essentielles. Les participants peuvent donc choisir parmi les senteurs rose, floral, sapin, citron meringué ou lavande musquée. Notre choix s'est porté sur cette dernière.

Pendant que la cire de colza continue de fondre, chacun confectionne la décoration de sa bougie. Laure met notamment à disposition des fleurs et plantes séchées à mettre sur le contour et le dessus de la bougie. Une fois la cire prête, elle est versée dans un contenant en carton. Il faut ensuite mettre la tige en place et décorer pendant que la cire se fige. Une étape plus difficile qu'il n'y paraît puisqu'il faut veiller à ne pas faire couler les fleurs ni déformer le dessus de la bougie.

Les participants disposent de tout un kit pour créer leur bougie. (Photo AP)

Une expérience réussie

Une fois l'atelier terminé, chacun repart ainsi avec sa création. L'expérience aura été tant amusante et conviviale qu'instructive et apaisante. Chaque cours coûte d'ailleurs 49 euros, pour une durée de 2 heures et un maximum de huit participants. Si Laure donne pour l'instant ses ateliers dans des lieux sous-loués, elle devrait prochainement s'installer dans son propre local dans le quartier de la Croix-Rousse.

La recette de notre bougie lavande musquée :

Faire fondre 150 grammes de cire de colza ou de soja,

Mélanger à part 57 gouttes d'huile essentielle de lavandin, 29 gouttes d'ambre, 19 gouttes d'abricot, 18 gouttes de musc, 15 gouttes d'ylang-ylang, 15 gouttes de mandarine, 9 gouttes de vanilline et 2 grammes d'huile de coco fractionnée,

Ajouter la décoction à la cire fondue et mélanger,

Décorer la bougie à sa guise.

Lire aussi : On a testé l'assemblage de vin au Chai Saint-Olive à Lyon