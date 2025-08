À l'occasion de la période estivale, la Ville de Villeurbanne propose plusieurs activités pour tous les âges du lundi 11 au dimanche août.

Le spectacle "Lonely Sweety"

Jeudi 14 août, à 18h30, le spectacle "Lonely Sweety" sera proposé à l'espace de vie l'Abbé Border aux enfants à partir de 10 ans. Les scènes mettront en scène la vie de Sweetry, une influence prête à tout pour ses abonnés. Elle sera incarnée par Mathilde Chérubin. Gratuit et sans réservation.

Des ateliers de cuisine

Adultes et enfants à partir de 6 ans sont invités, lundi 11 et mercredi 13 août de 9h30 à 13 heures, à des ateliers de cuisine. Un animateur sera présent pour les aider à préparer une recette simple avec des ingrédients de saison, au parc de la commune de Paris. Gratuit, inscriptions sur place.

Des espaces jeunesse

Deux espaces dédiés aux enfants et aux jeunes seront installés chaque jour de la semaine entre 16 et 20 heures dans le quartier des Buers-Croix-Luizet. Un premier avec des ateliers et animations (danse, graff...) pour les 12-25 ans. Un second pour les familles et moins de 12 ans. Gratuit, inscriptions sur place.

Culture pour tous

Pour les enfants et familles (à partir de 4 ans), mardi 12 août, de 10 heures à 11h15, la Maison du livre, de l'image et du son accueillera un temps de lecture accueillera un temps de lectures. Moment suivi d'une projection de cours métrages. Gratuit et sans réservation.

Du sport à la piscine

Et enfin, la semaine prochaine, la Ville propose des séances d'aquagym de 45 minutes avec des éducateurs sportifs. Ça se déroule mercredi 13 et samedi 16 août dès 11h45 au centre nautique Etienne-Gagnaire. Ouvert à partir de 14 ans, au tarif de 7,70 euros pour les Villeurbannais, 8,90 euros pour les autres.