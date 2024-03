Expo : nos mondes enfouis

Roche Azur, la nouvelle exposition de la galerie Françoise-Besson, réunit Emmanuelle Rosso et Guénaëlle de Carbonnières dans un dialogue inédit autour de la mer et des océans, des notions de traces et de mémoire.

La première vit à Belle-Île-en-Mer et construit des paysages insulaires protégés, faisant émerger – à travers des dessins de couleur bleu – des êtres humains, des minéraux et des végétaux dont l’imbrication évoque les sources d’un monde lointain.

Bangkok, Guénaëlle de Carbonnières

À ses côtés, on retrouve le travail si particulier de Guénaëlle de Carbonnières qui fait ressurgir les ruines de paysages engloutis par la montée des eaux, créant ainsi des architectures fascinantes, à la fois déchues et ouvertes à la reconstruction.

Avec des œuvres incandescentes gravées par brûlure au laser, elle nous relie à la mer Téthys, à l’origine des paysages mâconnais qui sont les témoins d’un passé vieux de deux cents millions d’années.

Elle révèle ainsi les plis minéraux de la roche de Solutré, ses motifs archéologiques et les traces de fossiles marins. Évoquant une mer à la fois fondatrice et destructrice, les deux artistes creusent un cheminement minéral et chromatique dans la mémoire et la réminiscence de mondes enfouis et oubliés.

Roche Azur - Emmanuelle Rosso et Guénaëlle de Carbonnières – Du 6 mars au 6 avril à la galerie Françoise-Besson