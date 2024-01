On a testé l'assemblage de vin au Chai Saint-Olive à Lyon

Pour créer sa propre cuvée de vin, ça se passe au Chai Saint-Olive, qui propose des ateliers d'assemblage conviviaux et en petit comité. Lyon Capitale a testé l'expérience.

Situé au 34 rue Malesherbes, dans le 6e arrondissement de Lyon, le Chai Saint-Olive est le premier chai urbain de vinification de la ville. Créée en 2020 par Franck, Grégoire et Marie, l'enseigne produit plusieurs vins de la réception des moûts jusqu'à la mise en bouteille. Ainsi, les breuvages sont faits à partir de quatre cépages (Chardonnay, Viognier, Gamay, Syrah) produits par sept viticulteurs locaux. Grâce à ces partenariats, 35 000 bouteilles sortent du chai chaque année, avec une capacité horaire de 1 500 bouteilles.

Cependant, les activités du Chai Saint-Olive ne se résument pas qu'à la production. En effet, particuliers comme professionnels peuvent participer à des ateliers de dégustation ou d'assemblage, profiter d'une salle modulable et de cours théoriques. Dans ce lieu authentique de 500 mètres carrés, chaque centimètre est ainsi exploité.

Lire aussi : On a testé le Snake Gliss, une descente en luge au coeur du domaine skiable de Valloire

Certains vins du Chai Saint-Olive sont élevés en barriques au sous-sol. (Photo AP)

Un atelier adapté aux novices comme aux experts

Les ateliers d'assemblage se tiennent cinq à six fois par semaine, de 18 heures à 20 heures. Chaque atelier commence dans un premier temps par une visite du lieu, dont Franck présente l'histoire et le concept. Les participants découvrent ainsi l'impressionnante cuverie et ses grandes cuves en inox, la salle de mise en bouteille et d'étiquetage ainsi que le chai à barriques. Ensuite, place à l'atelier pratique, qui commence par une dégustation des quatre cépages suivie d'un temps d'assemblage. Chacun repart bien entendu avec sa cuvée personnelle à déguster sous huit mois.

Par ailleurs, ces ateliers sont accessibles aux novices comme aux amateurs et aux experts en vin. Les explications et conseils de Franck sont précis et grandement intéressants. Niveau prix, comptez 75 euros par personne pour les deux heures d'atelier. Toutes les informations sur le Chai Saint-Olive et ses diverses activités sont disponible sur son site.

L'atelier d'assemblage commence par la visite de la cuverie. (Photo AP)

Lire aussi : On a testé Pok'Hina, un concept de Poké Bowl "premium" à Lyon