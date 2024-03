Taxis en colère : pas de blocage prévu ce lundi à Lyon

Alors que les taxis se mobilisent un peu partout en France ce lundi, à Lyon, aucun blocage n'est prévu selon la Fédération Nationale des Taxis Indépendants.

La Fédération Nationale des Taxis Indépendants (FNTI), qui avait appelé à manifester le 29 janvier dernier, ne participera pas ce lundi au mouvement. Alors que plusieurs blocages sont prévus en France, notamment à Paris, les taxis lyonnais ne devraient pas participer à cette mobilisation.

Les chauffeurs réclament toujours le retrait de la convention avec la Caisse nationale de l'Assurance maladie concernant le transport médical. Selon Le Parisien, plus de 2000 taxis sont ainsi attendus dans la capitale et sur le périphérique parisien. La Fédération Nationale des Artisans du Taxi (FNAT) et la Fédération Nationale du Taxi (FNDT), deux des principales organisations professionnelles, appellent au service minimum ce lundi.

La FNTI dans l'attente

Contacté par Lyon Capitale, la FNTI précise que des réunions sont prévues dans les prochains jours entre les syndicats de taxis et les représentants de l'Etat. "On attend de voir ce que donneront ces réunions" explique la Fédération basée à Lyon et implantée dans 50 départements.

Ainsi, ce lundi 4 mars, jour de rentrée pour les Lyonnais et Lyonnaises après deux semaines de vacances, aucun point de blocage ne devrait voir le jour de la part des taxis en colère. "Pour l'instant, rien n'est prévu dans les prochains jours non plus" conclut la Fédération Nationale des Taxis Indépendants.

