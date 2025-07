Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 11 au 14 juillet

Fête nationale, spectacle de drones, musique... À l'occasion du week-end du 14 juillet, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les activités à ne pas louper dans l'agglomération.

Les feux d'artifice dans la métropole de Lyon

De nombreux feux d'artifice sont organisés dans les différentes villes de l'agglomération, à l'occasion de la Fête nationale ce lundi 14 juillet. À commencer par Lyon, où le traditionnel feu d'artifice sera tiré dimanche 14 juillet à partir de 22h30 depuis la colline de Fourvière. De nombreuses villes de la métropole organiseront, elles aussi, leur propre feu d'artifice. Vous pourrez notamment en admirer à Villeurbanne, Caluire, Décines-Charpieu, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval...

Lire aussi : Circulation, feu d'artifice... Ce qu'il faut savoir sur les célébrations du 14 juillet à Lyon

Célébrer la Fête nationale à Bellecour

Défilé du 14 juillet 2023 © Antoine Desvoivre

Toujours à l'occasion de la Fête nationale ce lundi, la traditionnelle cérémonie militaire débutera à 10 heures sur la place Bellecour. Un défilé des troupes à pied et une parade de la musique de l’artillerie succéderont à une remise de décorations. Un village défense accueillera également les visiteurs de 9 à 14 heures et des véhicules de défense seront présentés sur la place.

Un spectacle de drones à l’hippodrome Bron-Parilly

Pour la toute première fois, l’hippodrome de Bron-Parilly accueillera, vendredi 11 et samedi 12 juillet, un spectacle aérien de drones. Produit par Fever et déjà proposé à Los Angeles, Miami et Melbourne, ce show est animé par une centaine de drones qui réalisent une chorégraphie millimétrée dans le ciel, afin de créer des motifs luminutions : constellations, figures géométriques... Deux représentations, mêlées à un spectacle musical, sont proposées à partir de 22h15. L'entrée est à partir de 32 euros.

Les Estivales Lyon nature à la Tête d'Or

Les serres du Jardin Botanique du parc de la Tête d'Or. @ William Pham

Depuis lundi 7 juillet et jusqu'à la fin du mois, les Estivales Lyon nature proposent des activités gratuites en plein air pour découvrir la biodiversité : visites ethnobotaniques, spectacles déambulatoires, ateliers pour enfants, etc. Cette année, l'événement propose de redécouvrir le parc de la Tête d'Or, de son passé emblématique à ses enjeux actuels et futurs.

Toute la programmation à retrouver ici.

Le festival annuel Fêtes Escales à Vénissieux

Du samedi 12 au lundi 14 juillet, le festival Fêtes Escales s'installe de nouveau au parc Louis-Dupic à Vénissieux, dans l'agglomération lyonnaise. Ce festival de musique met en lumière les musique du monde et urbaines. Samedi, le rappeur Carbone sera notamment sur scène. Le groupe lyonnais An’Pagay ouvrira le bal du 13 juillet. Lundi, un concert jeune public sera proposé. Commandant Coustou se présentera en dernier sur la scène. Le festival est gratuit.

Lire aussi : Fêtes Escales à Vénissieux : 27 ans de métissage musical !