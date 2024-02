On a testé un atelier de sérigraphie sur tote bag chez Atelier Coton

Installé à la Cité des Halles dans le 7e arrondissement de Lyon, l’Atelier Coton a été fondé par Marion et Romain, qui proposent plusieurs ateliers de sérigraphie. On a testé pour vous un atelier d'une heure pour créer son tote bag personnalisé.

L’Atelier Coton est né il y a six ans de l’esprit de Marion et Romain, deux amis qui se sont rencontrés en Chine en 2007. En 2018, ils se lancent donc dans la sérigraphie à 90 % sur textile. Installés à la Cité des Halles dans le 7e arrondissement de Lyon, Marion et ses employés proposent des ateliers de sérigraphie. La rédaction de Lyon Capitale a testé pour vous un atelier d'une heure, avec à la clé deux jolis tote bag floqués.

Comprendre la création du motif

Le rendez-vous est donné à 18 heures dans l’atelier où Marion et Léa, une employée, nous accueillent. Très chaleureuse et conviviale, Marion présente d’abord l’histoire de son entreprise aux huit participants avant que l’on ne choisisse le motif que l’on posera sur notre deuxième tote bag. Le premier motif ayant été choisi au préalable.

Marion nous emmène dans un deuxième atelier pour nous présenter les différents cadres sur lesquels seront posés les typons, c’est-à-dire les feuilles sur lesquelles sont dessinés les motifs. Chaque cadre possède son propre nombre de mailles, plus ou moins important selon la matière sur laquelle sera apposé le motif. En textile, les cadres utilisés possèdent des mailles allant de 20 à 90 fils au centimètre. Une fois le typon choisi, ce dernier est apposé sur un cadre déjà peint. La peinture utilisée est 100 % écologique, sans solvant, nous précise-t-on.

Marion présente les différents cadres. Photo CM

Le cadre et le typon sont ensuite posés sous des lampes UV pour que la peinture puisse cuire tout en laissant le motif vierge. Une fois terminé, le typon est enlevé et le cadre rincé à l’eau, ce qui permet au motif d’apparaître à l’oeil nu.

La création du tote bag

Après cette partie théorique, les participants sont enfin invités à passer à la pratique pour créer leur tote bag. Après avoir choisi la couleur de ses motifs, on place le sac sur une "jeanette", une sorte de plaque adhérente qui a la forme du sac. On maroufle ensuite notre tissu à l'aide d'une colle, pour qu’il soit lisse et accroche à la plaque. Le cadre est ensuite installé sur une grande roue tournante. Lorsque vient notre tour, on le recouvre de la peinture une première fois avec une raclette, puis l’on repasse la peinture dans l’autre sens avec plus ou moins de force pour imprimer notre motif. Plus le geste est appuyé, plus le motif sera épais.

Marion et Léa de l'Atelier Coton (7e arr.) Photo CM

On répète l’action pour le deuxième tote bag et il ne reste plus qu’à les sécher de manière accélérée. Habituellement, les textiles sont laissés au sec pendant 24 heures, mais ici la procédure se fait en quelques minutes et l'on peut repartir avec immédiatement avec nos deux beaux tote bags décorés d'une représentation Lyon. On a testé et on est conquis !