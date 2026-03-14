Pluies et températures plus fraîches : la météo de samedi à Lyon

La météo de ce samedi 14 mars sera marquée par des alternances de pluies soutenues et d'averses, ainsi qu'un rafraîchissement significatif des températures.

L'hiver fait un léger retour en force pour ses derniers. En effet, la météo de ce samedi 14 mars à Lyon oscillera entre des de pluies fortes et persistantes dans la matinée et d'averses plus faibles dans l'après-midi, avec apparition possible du soleil. Le tout ponctué de températures en baisse.

Alors que le thermomètre a grimpé jusqu'à 17°C ce vendredi, il atteindra difficilement le cap des 10°C aujourd'hui, soit des températures 4°C en dessous des normales de saison. Pour la journée de dimanche, les températures resteront basses, avec des risques de gelées localement, mais le soleil devrait finir par l'emporter, rassure le site Météo Lyon.

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