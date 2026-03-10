Après un début du mois de mars particulièrement doux et lumineux, les prochains jours s'annoncent plus mitigés à Lyon.

On pensait le printemps définitivement installé à Lyon et dans une bonne partie de la région lyonnaise. Après un début du mois de mars ensoleillé et particulièrement doux, la pluie a fait son retour à Lyon ce mardi 10 mars. Et le temps s'annonce mitigé dans les prochains jours, au moins jusqu'à la fin de la semaine.

Au lendemain de ce mardi humide, la journée de mercredi devrait également l'être. Après une matinée couverte et nuageuse, un front pluvieux assez actif devrait sévir dans l'après-midi et en soirée, avec des températures qui ne dépasseront pas les 14 degrés mercredi.

Une accalmie avant le retour de la pluie

Si jeudi et vendredi le retour au calme sera plaisant à Lyon, avec un temps qui alternera entre nuages et éclaircies, et des températures de nouveau à la hausse, avec 16 degrés attendus vendredi après-midi, la pluie sera de retour en force pour le weekend à Lyon. Samedi une perturbation apportera des pluies soutenues et persistantes tout au long de la journée. Une dégradation qui sera accompagnée d'une nette baisse des températures, le mercure ne dépassant pas les 7 degrés samedi après-midi.

Enfin, dimanche s'annonce plus calme dans le ciel lyonnais mais les nuages seront encore bien présents, avec des températures toujours relativement fraiches pour la saison (entre 4 et 10 degrés). La pluie pourrait tout de même être de la partie pour la fin de semaine à Lyon.