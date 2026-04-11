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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Pic de chaleur et risque orageux : la météo de samedi à Lyon

  • par Louise Ginies

    • Ce samedi 11 avril sera une journée particulièrement chaude avec un pic de chaleur à 28°C et un risque orageux attendu en fin de journée.

    Une météo électrique. Après une matinée passée sous un ciel légèrement voilé et des températures douces pour la saison, les températures vont exploser ce samedi 11 avril. Dans l'après-midi, elles atteindront 28°C, soit 12 degrés de plus que les normales de saison pour un mois d'avril.

    Lire aussi : Après la chaleur, les orages de retour à Lyon dès samedi : voici à quoi s'attendre

    Des orages ponctuels pourront éclater dans l'après-midi, mais c'est surtout en soirée que le risque sera important, rapport le site Météo-Lyon. Accompagné de températures plus fraîches que la veille, le temps sera instable avec de fortes et fréquentes averses orageuses.

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