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Route, neige et verglas. Wikimédias Commons

Neige et verglas, avalanche : les vigilances en cours dans la région

  • par Louise Ginies

    • La région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par plusieurs vigilances jaunes ce samedi, notamment liées à la baisse des températures.

    Après un semblant de printemps, l'hiver montre qu'il est encore bien là en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce samedi, plusieurs départements de la région font l'objet de vigilances jaunes, en lien avec la baisse des températures. L'Ain, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernées par une vigilance jaune "neige-verglas", et ce jusqu'à au moins ce samedi soir minuit, rapporte Météo France.

    Lire aussi : Pluies et baisse des températures : quelle météo à Lyon dans les prochains jours ?

    De leur côté, les trois départements alpins sont, encore et toujours, en alerte jaune pour les avalanches. Pour ce samedi 14 mars, le risque est de 3/5 dans toutes les Alpes du Nord, au moins jusqu'à 17h. Prenez donc vos précautions en station.

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