L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par une vigilance canicule ce samedi 11 juillet 2026.

La canicule continue de toucher le pays. Et l’Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas épargnée par cet important épisode. Des orages devraient même s’ajouter aux fortes chaleurs dans la journée de ce samedi 11 juillet.

Les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours placés en vigilance orange canicule. Excepté la Haute-Loire, qui pour le moment, reste en vigilance jaune.

À noter que les 12 départements de la région sont concernés par une vigilance jaune aux orages : l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l’Allier et le Rhône. Les autorités demandent ainsi de se montrer prudents à partir de midi.