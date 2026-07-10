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Amore et Sapori, dans le 3e arrondissement de Lyon @DR

Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 3ème arrondissement selon Google

  • par Romain Balme

    • Note, volume d’avis, fiabilité : voici les restaurants qui dominent le classement Google dans le 3ème arrondissement de Lyon.

    Véritable capitale de la gastronomie, Lyon regorge de restaurants aux cartes, prix et clientèles différentes. Après avoir établi un top 10 sur la ville dans sa totalité, nous avons classé les meilleurs établissements du 3ème arrondissement, à partir des avis issus de Google. 

    À Lyon, la plateforme concentre des dizaines de milliers d'évaluations laissées principalement par des habitants et des habitués, ce qui en fait un reflet fidèle de l'opinion de la clientèle locale.

    RangRestaurantNote GoogleNombre d'avis
    1Amore e Sapori - LYON4,9890
    2BODHI Resto and bar4,9801
    3Bouille4,9699
    4Chez Bànôi4,83 064
    5Ramen Katsuya4,8834
    6Table et Partage4,8620
    7L'Osteria Lyon La Part-Dieu4,77 234
    8Petit Ogre4,71 832
    9Arsenic4,71 187
    10Le bouchon des artistes4,7909

    Dans le 3ème arrondissement, l'Amore e Sapori s'impose juste devant le Bodhi Resto and bar et le Bouille. Les trois établissements ayant obtenu la note de 4,8 / 5, c'est au nombre d'avis Google, que cela s'est joué.

    Note de la rédaction : aucun algorithme ne remplace une fourchette bien tenue. Ce classement est un outil. Un œil de journaliste averti vous invitera régulièrement à aller plus loin : un service attentionné, un chef qui raconte une histoire, un accord mets-vins inattendu, autant de choses qu'aucun score pondéré ne saurait mesurer.

    La méthode

    Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les restaurants du 3ème arrondissement de Lyon. Pour Google, le seuil de confiance a été fixé à 500 avis, car la plateforme génère généralement un volume de critiques très important. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.
    Les données ont été relevées en juillet 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes. 

    Google ne recensant pas strictement tous les restaurants du 1er arrondissement de Lyon, il n'était alors pas possible d'établir un score pondéré mettant en relation la note globale, le nombre d'avis, ainsi que la moyenne de tous les établissements situés à Lyon 3e.

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