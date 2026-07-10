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Feu d’artifice à Fourvière

Vente d'alcool, feux d'artifice : dans le Rhône, la préfecture serre la vis pour le 14 juillet

  • par Romain Balme

    • À l'occasion de ce week-end de Fête nationale, la préfecture du Rhône se veut vigilante et prend une série de mesures pour garantir la sécurité de tous.

    Pour anticiper les risques de débordements lors de la Fête nationale ce mardi 14 juillet, la préfecture du Rhône a pris un arrêté préfectoral valable du 13 juillet dès 6 heures jusqu'au 15 juillet à 5 heures. Ce dernier interdit "la détention, la vente ou le transport de carburant en récipient portable", mais aussi "la vente, la détention ou le transport d’acides, de produits inflammables, chimiques ou explosifs".

    "Le port et le transport d’armes, de munitions ou d’objets pouvant constituer une arme par destination" est également prohibé, à l'instar de "l’utilisation d’artifices de divertissements et d’articles pyrotechniques pour les particuliers ainsi que la vente de ceux-ci sur la voie publique." Une décision ferme, notamment en raison des risques de feu en période de canicule.

    En parallèle, la consommation en réunion de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique, en dehors des lieux prévus à cet effet. La vente d’alcool à emporter sera elle aussi interdite du 13 juillet 2026 dès 20 heures, au 14 juillet 2026 jusqu’à 5 heures, et du 14 juillet 2026 dès 18 heures jusqu’au 15 juillet 2026 jusqu’à 5 heures sur toutes les communes du Rhône. "Alors que les fortes chaleurs bousculent nos organismes et mobilisent déjà à un haut niveau nos soignants, l'alcool accentue le risque de malaise et de déshydratation, limitez votre consommation", alerte le préfet du Rhône Etienne Guyot.

    Lire aussi : Risques d’incendies : le préfet du Rhône interdit les feux d’artifice et les spectacles pyrotechniques, celui de Lyon reste autorisé

    Des forces de l'ordre mobilisées sur les routes

    La prudence sur les routes sera également de mise lors de ce week-end de Fête nationale. Les services de l'Etat appellent les automobilistes à maîtriser leur conduite en étant vigilant et en respectant les règles du Code de la route. A noter que les forces de l’ordre seront "particulièrement mobilisées pour multiplier les contrôles et sanctionner avec fermeté les comportements dangereux."

    Pour rappel, en 2025, 68 personnes ont perdu la vie dans le département du Rhône, dont près de la moitié à cause d’une vitesse excessive ou inadaptée. La consommation d’alcool (24 %) est responsable d’un quart des accidents et les stupéfiants (18 %) dans près d'un cas sur cinq.

    Lire aussi : Déjà 29 morts sur les routes du Rhône et de la métropole de Lyon en 2025 soit une hausse de 123%

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