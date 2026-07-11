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La canicule perdure à Lyon. @GL

Un samedi caniculaire et orageux à Lyon, jusqu’à 36 degrés attendus

  • par Corentin Lucas

    • C'est une nouvelle journée particulièrement chaude qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 9 juillet 2026.

    Elle n’en finit plus de toucher les Lyonnais depuis plusieurs jours. La canicule est toujours présente pour ce samedi 11 juillet 2026. Le soleil devrait cohabiter avec les nuages tout au long de la journée. Météo France alerte sur un risque d’orages en fin d’après-midi, qui devrait se prolonger jusqu’en soirée.

    Ce matin le mercure affiche déjà 23 degrés. Le thermomètre grimpera ensuite jusqu'à 36 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs, une nouvelle fois, bien au-dessus des normales de saison, avec neuf degrés de plus que d’habitude.

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