"Un espace entre artistes et public", un nouveau festival d’illustration débarque à Lyon

Théo Chappert et Louise Ledzelter, coorganisateurs du festival Repère, sont les invités de “6 minutes chrono / Lyon Capitale”

À Lyon, l’école Émile Cohl Lyon lance la première édition du festival Repère, les 25 et 26 avril 2026, un événement dédié à l’illustration et à la création graphique. Ouvert à tous les publics, ce rendez-vous ambitionne de faire découvrir un univers artistique souvent méconnu. "Le festival va permettre au public de découvrir ce domaine de l’art", explique Louise Ledzelter, qui insiste sur la volonté de rendre l’événement accessible, autant aux amateurs qu’aux passionnés. Expositions, rencontres, dédicaces et ateliers rythmeront ces deux jours, avec près de 40 artistes présents. "On essaie de viser un public le plus large possible : c’est une sortie tout à fait familiale", précise-t-elle.

Un lieu de rencontre entre artistes et public

Pensé comme un espace d’échange, le festival entend réunir artistes confirmés, jeunes créateurs et visiteurs dans un cadre convivial. "Repère, c’était important pour nous : un endroit, un espace, une réunion entre le public et les artistes", souligne Louise Ledzelter. Au programme notamment, un marché de l’illustration, des séances de dédicaces et des ateliers pour enfants encadrés par les étudiants de l’école. "Cela permettra aux enfants de toucher au dessin, d’avoir eux aussi un pied dans l’illustration", ajoute-t-elle. Héritier d’un précédent événement plus confidentiel, Repère élargit aujourd’hui son ambition en s’ouvrant à des artistes venus de toute la France.

Plus de détails dans la vidéo :

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La retranscription complète de l'émission :

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture et d’un nouveau festival à Lyon. C’est la première édition de ce festival dédié à l’illustration et à la création graphique. Il est créé par l’école Émile Cohl. Le festival se tient du 25 au 26 avril 2026, au 1 rue Félix-Rolet à Lyon 3, à l’adresse de l’école Émile Cohl. Pour en parler, nous recevons les coorganisateurs de ce festival, Théo Schaper et Louise Ledzelter. Merci d’être venus sur notre plateau, on va rentrer dans le vif du sujet. Louise, je me tourne vers vous : d’abord, sur le contenu, pourquoi venir ? Pour voir quoi dans ce festival ?

Tout d’abord, le festival porte principalement sur l’illustration. C’est un festival qui va permettre au public de découvrir ce domaine de l’art. Notre école propose différents masters et formations, mais l’illustration nous semblait importante à mettre en avant, c’est pour cela que nous organisons un festival sur ce thème. Il y aura beaucoup d’exposants, des artistes qui vont venir vendre du merchandising sur l’école, mais aussi dédicacer des ouvrages. Cela va être très intéressant pour le public de découvrir tout ce milieu, et pour les artistes de communiquer sur leur production. On aura également des activités proposées pour les enfants, des stands d’ateliers. On essaie de viser un public le plus large possible : c’est une sortie tout à fait familiale, et on veut permettre à chacun de découvrir un domaine artistique important.

On peut venir même si on est amateur, sans être spécialiste, sans avoir de formation ? On peut venir juste parce qu’on aime l’illustration, la bande dessinée, l’animation : c’est une bonne raison ?

Tout à fait, oui.

Est-ce qu’il y a des temps forts que vous distinguez, des moments importants ? Je note qu’il y a 40 exposants, des rencontres : est-ce qu’il y en a une ou deux qui vous semblent importantes à distinguer ?

On a Romane Bonsoir qui va venir vendre ses illustrations sur le festival, c’est très intéressant, très coloré, avec un univers bien à elle. Il y a aussi tout un panel d’artistes qui vont dédicacer leurs ouvrages. On pourra les acheter auprès d’une librairie avec qui on est en partenariat, puis les faire signer auprès des artistes. Cela va être un moment d’échange très riche, je pense.

Oui, c’est vraiment un festival où public et professionnels peuvent se rencontrer en toute simplicité. Théo, je me tourne vers vous pour vous demander les origines, la genèse de ce festival. C’est sa première édition à l’école Émile Cohl, qui a déjà plusieurs années d’existence. Pourquoi ce festival maintenant ?

Ce n’est pas le premier événement de l’école Émile Cohl. Il y a quelques années, on a organisé un événement qui s’appelait La Collection. C’était un événement organisé courant décembre, plutôt au début du mois, tourné vers la dédicace de livres. On invitait des familles à venir voir les éditeurs et les auteurs pour découvrir ce qui se faisait à l’école et les personnes qui en étaient sorties. Il s’agissait principalement d’anciens étudiants de l’école. Nous avons décidé de recréer quelque chose de similaire, avec des dédicaces, mais de manière plus importante, avec un marché. Cette fois-ci, il est ouvert aux anciens étudiants, mais aussi à des artistes extérieurs à l’école.

J’allais vous demander : ce n’est pas une réunion d’anciens étudiants de l’école Émile Cohl, c’est plus ouvert ?

Voilà, c’est beaucoup plus ouvert. On a essayé de faire venir des artistes d’un peu partout en France, tout en ciblant un panel d’artistes lyonnais, pour les rassembler à l’école, qui est un endroit clé pour l’illustration à Lyon.

Même en France peut-être, on ose le dire à Lyon Capitale : on n’a pas peur d’être un peu chauvin. C’est un lieu important pour l’illustration et la bande dessinée dans notre pays. Comment ont été sélectionnés les artistes ? Est-ce qu’il y a des critères ? Vous en avez parlé un peu : vous essayez de répartir. Comment ont-ils été choisis ?

On a essayé de prendre un panel d’artistes assez reconnus dans le milieu de l’illustration, mais aussi de jeunes artistes qui sortent d’études ou qui se sont formés par eux-mêmes, pour montrer la diversité possible dans l’illustration.

D’accord, c’est intéressant : on pourra voir différents artistes, expérimentés ou non, avec leur propre univers. Cela m’amène à ma deuxième question, Louise, sur le nom du festival. Il n’y a pas de thème vraiment défini, mais cette première édition s’appelle “Repère”. Qu’entendez-vous par ce nom ?

Repère, c’était important pour nous d’avoir un nom qui symbolise un endroit, un espace, une réunion entre le public et les artistes, afin de permettre une cohabitation, un échange d’univers, et de rencontrer beaucoup d’artistes que le public ne connaît pas forcément. C’est vraiment un point de rencontre, un endroit où l’on peut se retrouver, un repaire tous ensemble pour échanger autour de l’art.

Il y a un point mémorable aussi, peut-être un point de repère. On sent que le sens est très ouvert et on sera heureux de découvrir ce festival. J’arrive à ma dernière question, on arrive à la fin de l’émission. Louise, est-ce que vous avez un coup de cœur, en toute subjectivité ? Un endroit dont vous diriez qu’il ne faut pas le louper ?

À titre personnel, les ateliers que nous allons proposer pour les enfants, des ateliers artistiques adaptés selon la tranche d’âge. On aura des étudiants présents sur toute la durée du festival pour encadrer ces ateliers et renseigner le public sur leur formation, par exemple, pour expliquer un peu plus ce que l’on étudie et apprend à l’école. Je pense que cela va être super. Cela permettra aux enfants de toucher au dessin, d’avoir eux aussi un pied dans l’illustration en venant se balader dans le festival.

Et vous Théo, vous avez aussi une pépite à nous partager ? On assume le côté subjectif.

Moi, ce serait plutôt le marché de l’illustration, pour voir la diversité et tous les styles graphiques présents pendant cet événement.

Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d’être venus sur notre plateau. Quant à vous, merci d’avoir suivi cette émission. Vous l’avez compris : le festival Repère, première édition créée et organisée par l’école Émile Cohl, est dédié à l’illustration et à la création graphique. Il se tient du 25 au 26 avril 2026 à l’école Émile Cohl, au 1 rue Félix-Rolet à Lyon 3. Je vous dis à très bientôt.