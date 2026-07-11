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TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

Stupeur pour les usagers du Lyon-Grenoble, la ligne TER interrompu pendant cinq jours 

  • par Corentin Lucas

    • Les voyageurs de la ligne Lyon-Grenoble devront s’organiser autrement lors du week-end prolongé du 14 juillet.

    En raison d’un important chantier mené par SNCF Réseau en gare de Bourgoin-Jallieu, la circulation des trains de la ligne Lyon-Grenoble est totalement interrompue depuis ce vendredi 10 juillet à 23h. Elle reprendra vie le mercredi 15 juillet à 5h30. Cette interruption s’inscrit dans le cadre de travaux de renouvellement de la plateforme ferroviaire engagés depuis le 15 juin et qui se poursuivront jusqu’au 14 août prochain.

    Des travaux à 3,5 millions d’euros

    La SNCF procède au renouvellement des voies 1 et 2 en gare de Bourgoin-Jallieu. Elle a choisi de concentrer les moyens humains et techniques sur ces cinq journées consécutives. Le chantier représente un investissement de 3,5 millions d’euros, financé par SNCF Réseau.

    Pendant cette période, les voyageurs doivent emprunter des solutions alternatives. Entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, des autocars assurent les liaisons, avec un temps de parcours supérieur à une heure. Pour rejoindre Grenoble depuis Lyon, deux possibilités sont proposées : un itinéraire de contournement via Chambéry ou un trajet combinant train et autocar. Les circulations entre Grenoble et Saint-André-le-Gaz restent en revanche assurées.

    Une interruption qui intervient donc au pire moment pour les usagers de la ligne, puisque le pont du 14 juillet marque aussi une importante vague de départs en vacances.

    Lire aussi : Grands départs : la SNCF mobilisée face à un trafic record sous la canicule

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