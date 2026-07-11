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Le pronostic vital de la victime est engagé. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Villeurbanne : un homme dans un état critique après une chute du 5e étage lors d’une soirée

  • par Corentin Lucas

    • Soirée cauchemardesque pour quatre amis à Villeurbanne. L’un des membres s’est défenestré du cinquième étage d’un immeuble, mercredi 8 juillet.

    Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été grièvement blessé dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 juillet après une chute du cinquième étage d’un immeuble, rue Pierre-Louis-Bernaix, à Villeurbanne.

    Selon les premiers éléments, quatre amis passaient la soirée dans un appartement lorsque la victime, qui aurait consommé une importante quantité d’alcool, s’est plainte de nausées. Ses proches l’auraient alors installé dans une chambre afin qu’il puisse se reposer.

    Mais aux alentours de 3 heures du matin, les trois autres occupants de l’appartement disent avoir entendu un bruit provenant de la chambre. En y entrant, ils auraient découvert la fenêtre ouverte et constaté que leur ami avait chuté plusieurs mètres plus bas.

    Rapidement alertés, les secours ont pris en charge la victime avant de la transporter en urgence absolue, au service décochage, à l’hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital étant engagé, il a été placé dans un coma artificiel.

    Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette chute. À savoir s’il s’agit d’un acte volontaire ou d’un accident.

    Lire aussi : Portée disparue depuis juin, une jeune fille retrouvée à Villeurbanne en état de choc

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