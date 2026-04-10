Alors qu'un temps estival s'est installé à Lyon et sur toute la région lyonnaise depuis le début de la semaine, des orages sont attendus samedi. Le Rhône devrait ainsi être placé en vigilance orages ce weekend.

Le Rhône, la Loire et la Haute-Loire vont être placés en vigilance orages ce samedi. Après une semaine particulièrement estivale, avec des températures largement au dessus des normales de saison, le temps va radicalement changer à Lyon ce weekend.

De 27 degrés samedi après-midi, il fera plus que 10 degrés le lendemain, dimanche. La faute à une dépression arrivant de l'ouest qui amènera dès samedi après midi un risque orageux d'abord plutôt faible avant de s'intensifier le samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche.

De fortes averses orageuses sont prévus tout au long de la nuit et l'activité électrique devrait être intense à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Dimanche, alors que les températures oscilleront entre 8 et 10 degrés seulement, le front pluvieux apportera des pluies du matin au soir, entrainant une chute spectaculaire des températures.

Des conditions humides qui pourraient bien se poursuivre pour le début de semaine prochaine malgré une légère hausse des températures à partir de mardi.