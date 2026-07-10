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Parc de la Tête d'Or
Le parc de la Tête d’Or. © Romane Thevenot

Musées gratuits, parcs, lieux frais… : la Ville de Lyon prolonge ses dispositifs face à la canicule

  • par LR

    • En raison de la période de canicule que connaît le département du Rhône, la Ville de Lyon maintient ses différents dispositifs pour offrir des lieux frais aux habitants.

    Face à ce deuxième épisode caniculaire que connaît le Rhône en moins d’un mois, et qui devrait se poursuivre jusqu’au 18 juillet, la Ville de Lyon prolonge ses dispositifs afin de faciliter l’accès à la fraîcheur entre Rhône et Saône. Jusqu'à 41 degrés sont attendus la semaine prochain, notamment pour le 14 juillet.

    Lire aussi : Canicule à Lyon : jusqu'à quand les fortes chaleurs vont-elles durer ?

    Gratuité des musées et ouverture des parcs prolongée

    Ainsi, plusieurs musées de la ville seront gratuits jusqu’au 15 juillet inclus. Seront concernés ce week-end le musée Gadagne (5e arr.), le musée des Beaux-Arts (1er arr.) et le musée d’Art Contemporain (6e arr.). Le 13 juillet, seul le musée des Beaux-Arts sera concerné, tandis que le 15 juillet, les musées des Beaux-Arts et Gadagne seront gratuits. Ils seront tous fermés le 14 juillet, jour de la Fête nationale.

    L’ouverture des grands parcs lyonnais est également prolongée. Dès aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’alerte de vigilance orange, le parc de la Tête d’Or (6e arr.) sera ouvert jusqu’à 23 h 30, Blandan (7e arr.) et Gerland (7e arr.) jusqu’à minuit. 256 parcs et jardins sont également accessibles 24h/24h, rappelle la Ville de Lyon ce vendredi. elle indique également qu’elle pourra réactiver la gratuité des musées et les horaires tardifs en cas de nouvel épisode de fortes chaleurs.

    Lire aussi : Risques d’incendies : le préfet du Rhône interdit les feux d’artifice et les spectacles pyrotechniques, celui de Lyon reste autorisé

    Des lieux frais mis à disposition des plus fragiles

    Dans le cadre de son plan "Objectif Fraîcheur", plus de 700 lieux sont aujourd’hui recensés et accessibles gratuitement sur l’ensemble du territoire : parcs, jardins, bibliothèques, équipements municipaux, espaces ombragés et autres lieux de rafraîchissement. La carte des lieux est à retrouver sur le site de la Ville de Lyon.

    Enfin, la Ville maintient son dispositif de veille en direction des personnes les plus vulnérables. Les personnes âgées, isolées ou en situation de handicap peuvent ainsi être contactées si elles le souhaitent afin que l’on s’assure de leur bien-être.

    Deux gymnases, Mazenod (3e arr.) et Enghien (2e arr.) ont enfin été réquisitionnés par la mairie et la préfecture du Rhône. Des lits, des vêtements, des soins et de la nourriture sont à disposition pour répondre aux besoins de première nécessité.

    Lire aussi : Face à la canicule, Etienne Guyot et Grégory Doucet veulent "apporter des réponses" aux personnes vulnérables

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