Orages et avalanches : la région concernée par des vigilances jaunes

Onze des douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par des vigilances jaunes ce samedi 11 avril, rapporte Météo France.

Après le pic de chaleur annoncé à Lyon ce samedi, des orages sont attendus en fin de journée dans la Métropole et dans toute la région. Au total, neuf des douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance jaune aux orages, rapporte Météo France : l'Ain, le Rhône, la Loire, l'Allier, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère.

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Du côté des départements alpins, la Savoie et la Haute-Savoie sont encore concernées par un risque d'avalanche, avec un risque de 3/5 dans le Nord des Alpes mais aussi dans le secteur de la Vanoise et de la Maurienne et Haute-Maurienne. Un risque qui sera levé à partir de ce dimanche.