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L’Hôpital Lyon Sud de Pierre Bénite fait parti des HCL

Face à la canicule, les HCL maintiennent "le niveau de vigilance maximal"

  • par Romain Balme

    • Pour lutter contre la canicule, les HCL comptent sur un plan d'adaptation déjà prévu depuis plusieurs années.

    "Nous maintenons le niveau de vigilance maximal". Face à une canicule qui n'en finit plus, les Hospices civils de Lyon (HCL), qui regroupent treize hôpitaux publics de l'agglomération lyonnaise, ne relâchent pas la pression. Les personnes malades étant parmi les plus fragiles, les équipes doivent redoubler de vigilance. Contactés par Lyon Capitale, les HCL nous affirment qu'à ce stade, "les données d’activité des urgences et du SAMU sont comparables à celles observées à la même période les années précédentes et sont même en léger recul par rapport à la semaine dernière."

    De quoi rassurer, certes, mais de nombreuses actions sont tout de même menées sur les installations techniques de froid pour garantir la continuité de leur fonctionnement. Cela passe notamment par l'"arrosage de groupe froid, l'installation de groupes froids de secours", ou encore une "mobilisation très forte des prestataires de maintenance". Le réseau d'hôpitaux nous explique également "recourir dès que cela est possible à l’installation d’équipements mobiles supplémentaires, dans la limite de nos capacités électriques." Il note également que "près de 14 millions d’euros ont été consacrés, au cours des cinq dernières années, au renouvellement et à la modernisation des équipements de production de froid sur l’ensemble des sites hospitaliers",

    3 millions d'euros pour rafraichir les chambres

    En parallèle les HCL ont engagé depuis plusieurs années un programme d’investissements "massif", dans l'optique d’adapter leurs infrastructures aux conséquences du changement climatique et de "renforcer le confort des patients et des professionnels lors des épisodes de fortes chaleurs."

    De ce fait, "3 millions d’euros ont été investis au cours des cinq dernières années pour le rafraîchissement des chambres" annoncent les HCL. Un effort destiné à se poursuivre dans les années à venir. "3,5 millions d’euros supplémentaires sont inscrits au plan pluriannuel d’investissement des HCL", communique le 2e centre hospitalier universitaire du pays.

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