Genas annule son feu d'artifice, mais maintient son bal des pompiers

En raison d'un arrêté préfectoral visant à prévenir tout risque d'incendie dans le Rhône, la Ville de Genas est contrainte d'annuler son feu d'artifice du 13 juillet.

Genas ne fait pas exception à l'arrêté préfectoral. En raison de la canicule et de l'épisode de sécheresse touchant actuellement le département du Rhône, la Ville de Genas est contrainte d'annuler son feu d'artifice prévu le 13 juillet. La préfecture du Rhône a en effet pris un arrêté ce vendredi visant à prévenir tout risque d'incendie, dans un contexte où les conditions climatiques accroissent la vulnérabilité des espaces naturels, agricoles et forestiers.

En parallèle, la municipalité maintient toutefois le traditionnel bal des pompiers organisé dès 19 h au Pôle de loisirs de la Fraternité. Des food-trucks seront installés sur place pour permettre au public de se restaurer.

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