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Le Cintra
Crédit : Google Maps le Cintra

Véritable institution lyonnaise, le Cintra placé en redressement judiciaire

  • par Loane Carpano

    • Installé rue de la Bourse depuis 1921, le café-restaurant Le Cintra a été placé en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon.

    Le Cintra, véritable institution lyonnaise du 2e arrondissement, fait grise mine. Selon les informations de Lyon Décideurs, le café-restaurant, installé rue de la Bourse depuis 1921, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon.

    "La conjoncture actuelle est compliquée, d’autant plus avec les vagues de chaleur et la coupe du monde, et nous avons dû payer un retard de TVA après un contrôle de l’Urssaf. Cette procédure que nous avons sollicitée auprès du tribunal doit nous apporter une bouffée d’air. C’est une décision de gestion, et cela, tous nos partenaires et fournisseurs l’ont bien compris", indique son gérant à nos confrères.

    Pour rappel, l'établissement avait déjà été placé en redressement judiciaire au début des années 2010, avant de se relancer. Reste à voir si l'institution connaîtra le même sort cette fois-ci.

    Lire aussi : CINTRA, LE RENOUVEAU D'UN MYTHE

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