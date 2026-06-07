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Hôtel de Ville de Lyon. (@WilliamPham)

Un ciel voilé avec des éclaircies prévues dans l'après-midi ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • Le ciel de Lyon et sa métropole sera voilé ce dimanche 7 juin, avant des éclaircies dans l'après-midi.

    Le soleil est bien présent ce dimanche 7 juin à Lyon et sa métropole. Mais il se cachera toute la matinée jusqu'à 12h. Le ciel se dégagera pour le reste de l'après-midi et jusqu'à la fin de la journée.

    Côté températures, elles montent à 18 degrés dès 8h. Le mercure atteindra les 26 degrés au plus fort de la journée, vers 17h. Les températures redescendront pour le début de la soirée à 20 degrés.

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