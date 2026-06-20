Une chaleur caniculaire à Lyon ce samedi avec 36 degrés attendus

Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Ce samedi 20 juin, la ville de Lyon sera encore durement touchée par l’épisode caniculaire avec des températures avoisinant les 36 degrés.

Ce week-end s’annonce très chaud à Lyon et sa métropole. La canicule continue de fortement toucher l’agglomération lyonnaise ce samedi 20 juin, avec un temps ensoleillé et de fortes températures tout au long de la journée. Un vent du sud est également à prévoir toute la journée avec des rafales atteignant les 40 km/h par moment.

Ce matin, il fait déjà 23 degrés dans les rues de Lyon. Le thermomètre atteindra les 36 degrés dans l’après-midi, soit 10 degrés au-dessus des normales de saison.