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Fabrice Pannkoucke (à droite) a débloqué une enveloppe de 60 000 euros pour lutter contre les incendies. @Région AuRA

Incendies : la Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 60 000 euros pour renforcer les interventions aériennes

  • par Corentin Lucas

    • Face aux importants incendies qui touchent plusieurs départements de la région, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé une aide exceptionnelle de 60 000 euros.

    Depuis plusieurs jours, la région Auvergne-Rhône-Alpes est en proi à plusieurs incendies importants. C’est le cas en Savoie, mais aussi à Die (Drôme), où plus de 4 000 hectares ont été parcourus par les flammes depuis le 2 juillet dernier. C’est pourquoi la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé, vendredi 10 juillet, le déblocage d’une enveloppe exceptionnelle de 60 000 euros afin de soutenir les interventions aériennes contre les incendies.

    Un soutien financier pour renforcer les moyens aériens

    Présent sur l’aérodrome d’Albertville (Savoie), le président, Fabrice Pannekoucke, a indiqué que cette aide permettra de financer le déploiement d’hélicoptères opérés par le Service Aérien Français (SAF Aerogroup), en coordination avec le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et les services de l’État. Dans un premier temps, ces appareils seront mobilisés en Savoie afin de participer à la lutte contre les incendies en cours.

    La Région justifie cette priorité par la situation particulièrement tendue en Savoie, où plusieurs feux de forêt sont actifs depuis plusieurs jours, notamment sur la commune du Planay. Selon la collectivité, plus de 60 sapeurs-pompiers restent engagés sur ces incendies dans un contexte rendu difficile par le relief, les fortes pentes et l’instabilité des terrains.

    En complément de cette aide financière, Fabrice Pannekoucke a annoncé que les agents de la Région engagés comme sapeurs-pompiers volontaires pourront être mis à disposition afin de participer aux opérations de lutte contre les incendies.

    "Les incendies de forêt ne sont plus une menace lointaine. Ils touchent désormais nos montagnes et nos vallées. Face à cette nouvelle réalité, nous devons agir vite et renforcer nos moyens", a déclaré Fabrice Pannekoucke. Le président de la Région estime que ce soutien opérationnel constitue "une première en France" pour une collectivité régionale.

    Lire aussi : Sécheresse dans le Rhône : les pompiers renforcent leur dispositif face au risque d'incendie

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