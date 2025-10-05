Run in Lyon : la circulation perturbée dans la ville

Des restrictions de circulation et de stationnement sont mises en place ce dimanche 5 octobre liées à l'organisation de la Run in Lyon. Entre 3h et 18h, voitures et vélos doivent prendre leurs précautions.

Dès 8h15, les coureurs de la Run in Lyon sont attendus devant l'ancien Palais de Justice, ce dimanche 5 octobre à Lyon. Les courses s'échelonneront toute la matinée, bloquant une partie de la circulation dans la ville.

Plan détaillé sur le site Run in Lyon.

De 3h et jusqu'à 18h, la circulation des véhicules, y compris les vélos, sera interdite. La Place Bellecour, la rue Antoine de Saint-Exupéry et la rue de la Charité (entre la rue Sala et la place Bellecour) sont notamment concernées.

Concernant le stationnement, le parc Terreaux sera fermé aux entrées de 3h à 14h30, mais les sorties resteront possibles en direction de la Croix-Rousse. Le parc Bourse restera accessible pour les entrées, néanmoins, pas pour les sorties. Le parc Saint-Jean sera fermé aux entrées de 3h à 14h30, toutefois, la sortie par le pont Maréchal restera accessible durant toute cette période.