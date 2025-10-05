Nouveau foyer de dermatose nodulaire en Espagne : vigilance renforcée en France

Un foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été confirmé en Espagne ce samedi 4 octobre, poussant les autorités françaises à instaurer une zone de surveillance autour des départements frontaliers.

L'Espagne a confirmé un foyer d'élevage bovin infecté, dans la commune de Castello d'Empuries, en Catalogne, ce samedi 4 octobre, déclenchant la mise en place de mesures transfrontalières françaises. Quelques 75 communes des Pyrénées-Orientales sont désormais soumises à un périmètre de surveillance. L'objectif étant de freiner toute propagation de la maladie. "Les mouvements de bovins sont interdits dans, vers et à partir de cette zone, à des fins d’élevage, le temps d’observer le caractère éventuellement évolutif de la situation sanitaire dans cette zone et en Espagne", indique le ministère de l'Agriculture.

L'Etat prendra la décision de vacciner les bovins détenus dans cette nouvelle zone réglementée en début de semaine prochaine. "Le cas échéant, la France dispose d’un stock suffisant de doses vaccinales pour une campagne de vaccination supplémentaire", précise le ministère.

Propagation de la maladie

Le premier cas de dermatose nodulaire a été détecté le 29 juin dernier en Savoie. Dans le Rhône, le foyer détecté le 18 septembre, avait déjà conduit l'Etat à créer une zone réglementée et à imposer des mesures strictes de surveillance et de vaccination dans la zone concernée.

Au total, en France, 79 foyers ont été détectés dans 47 élevages depuis la première apparition de la maladie qui porte atteinte à la santé des bovins et peut considérablement impacter leurs productions.