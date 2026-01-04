Lyon : une septuagénaire retrouvée morte chez elle, son fils a été interpellé

Le corps sans vie d’une femme de 72 ans a été retrouvé ce dimanche 4 janvier à son domicile route de Vienne, dans le 8e arrondissement. Son fils, schizophrénique, a été interpellé.

C’est une infirmière s’occupant de la victime qui a fait la macabre découverte ce dimanche 4 janvier. Le corps sans vie d’une femme de 72 ans a, en effet, été retrouvé ce matin à son domicile situé route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon, révèlent nos confrères du Progrès. L’infirmière a découvert la victime inanimée dans sa chambre et enroulée dans des draps, avant qu’elle n’appelle le 17.

Rapidement dépêchées sur place, les forces de l’ordre ont finalement interpellé le fils de la septuagénaire, présent dans l’appartement et atteint de schizophrénie. À l’arrivée de la police, l'homme âgé de 36 ans était en pleine crise. Toujours selon nos confrères, les causes de la mort ne sont pas encore établies. Une autopsie doit être menée.

Une enquête a été ouverte, puis confiée à la direction interdépartementale de la police nationale (DCT).