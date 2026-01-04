Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : une septuagénaire retrouvée morte chez elle, son fils a été interpellé

  • par Clémence Margall

    • Le corps sans vie d’une femme de 72 ans a été retrouvé ce dimanche 4 janvier à son domicile route de Vienne, dans le 8e arrondissement. Son fils, schizophrénique, a été interpellé.

    C’est une infirmière s’occupant de la victime qui a fait la macabre découverte ce dimanche 4 janvier. Le corps sans vie d’une femme de 72 ans a, en effet, été retrouvé ce matin à son domicile situé route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon, révèlent nos confrères du Progrès. L’infirmière a découvert la victime inanimée dans sa chambre et enroulée dans des draps, avant qu’elle n’appelle le 17.

    Rapidement dépêchées sur place, les forces de l’ordre ont finalement interpellé le fils de la septuagénaire, présent dans l’appartement et atteint de schizophrénie. À l’arrivée de la police, l'homme âgé de 36 ans était en pleine crise. Toujours selon nos confrères, les causes de la mort ne sont pas encore établies. Une autopsie doit être menée.

    Une enquête a été ouverte, puis confiée à la direction interdépartementale de la police nationale (DCT).

    à lire également
    Une distribution de colis alimentaire pour des étudiants à Lyon © Antoine Merlet
    Non-renouvellement de la subvention à l’association Linkee : l’Unef dénonce le "mépris total" de l’État

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : une septuagénaire retrouvée morte chez elle, son fils a été interpellé 17:00
    Une distribution de colis alimentaire pour des étudiants à Lyon © Antoine Merlet
    Non-renouvellement de la subvention à l’association Linkee : l’Unef dénonce le "mépris total" de l’État 16:16
    Lyon : une potentielle arnaque découverte sur les distributeurs de titres de transport TCL 15:32
    Explosion mortelle à Saint-Fons : les salariés d’Elkem Silicones de retour lundi 14:40
    train TER
    SNCF : des perturbations sur l’axe Lyon - Valence à partir de demain 13:57
    d'heure en heure
    Jean-Luc Mélenchon se rendra au CCVA de Villeurbanne le 9 janvier 13:12
    Métropole de Lyon : la collecte des sapins débute demain 12:30
    Littérature : « Le Crépuscule des hommes », Nuremberg en coulisses 11:43
    Pollution de l’air : du mieux ce dimanche, l’alerte orange levée à Lyon  11:01
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Un Lyonnais arrêté avec 500 kg de tabac, il est condamné à 325 000 euros d’amende 10:19
    Lyon vue météo
    La région Auvergne-Rhône-Alpes reste en vigilance jaune grand froid  09:43
    Météo : une journée sous le soleil, mais glaciale ce dimanche à Lyon  09:05
    Ligue 1 : pour son premier match de l’année, l’OL domine l’AS Monaco 03/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut