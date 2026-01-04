Actualité
Vue de Lyon sur les berges du Rhône @CM

Pollution de l’air : du mieux ce dimanche, l’alerte orange levée à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • La qualité de l’air s’améliore quelque peu ce dimanche 4 janvier par rapport à hier, la préfecture du Rhône lève ainsi l’alerte orange dans le bassin lyonnais/Nord Isère. 

    Si les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes restent "mauvais" ce dimanche 4 janvier, il y a toutefois une amélioration de la qualité de l’air à Lyon et dans la métropole en raison de "conditions plus dispersives", indique l’observatoire. 

    De ce fait, la préfecture du Rhône a annoncé lever l’alerte orange et mettre fin aux mesures de restriction, dont la limitation de vitesse et la circulation différenciée. Mais attention, la concentration en particules fines PM 2.5 reste encore importante aujourd’hui, dépassant le taux réglementaire. 

