La région Auvergne-Rhône-Alpes reste en vigilance jaune grand froid 

Vue de Lyon depuis le pont Morand en hiver. (Photo HJ)

Météo France maintient l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour grand froid ce dimanche 4 janvier.

C’est une nouvelle journée glaciale prévue ce dimanche 4 janvier, Météo France maintient donc l’ensemble des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour grand froid.

Pour rappel, cela concerne le Rhône, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, l’Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme.

La vigilance jaune pour avalanches est également maintenue en Savoie, tandis qu’une vigilance jaune pour vent est activée en Ardèche et dans la Drôme depuis 6 heures et jusqu’à 16 heures environ.