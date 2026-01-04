Actualité
Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l’Union Populaire à la présidentielle de 2022 (Photo de Thomas COEX / AFP)

Jean-Luc Mélenchon se rendra au CCVA de Villeurbanne le 9 janvier

  • par Clémence Margall

    • Le leader de la France Insoumise sera au CCVA de Villeurbanne le 9 janvier pour les vœux du député Gabriel Amard et participera à un "banquet républicain".

    Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise (LFI), sera présent à Villeurbanne vendredi 9 janvier et plus précisément au CCVA, situé sur le cours Emile-Zola, dès 19 heures pour les vœux du député Gabriel Amard.

    Sur le papier, JLM ne viendra pas soutenir Gabriel Amard, tête de liste LFI pour la circonscription métropolitaine, mais "pour faire le bilan de l’année 2025" à l’occasion "d’un repas convivial". La réunion est ouverte au public sur inscription.

    "Que 2026 soit une année de rupture avec l’ordre établi par la macronie et que nous puissions enfin avancer sur le chemin de l’égalité, de la paix et vivre en harmonie", écrivait le député de la 6e circonscription le 31 décembre.

    Faire défiler vers le haut