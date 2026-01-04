Actualité
Viaducs de Pierre-Bénite, sur l’autoroute A7. Crédit DIR Centre-Est

L’autoroute A7 fermée en soirée dans le sens Lyon - Marseille la semaine prochaine

  • par la rédaction

    • Dans le cadre des travaux de rénovation des viaducs de Pierre-Bénite, l’autoroute A7 sera entièrement fermée dans le sens Lyon - Marseille demain soir, lundi 5 janvier, et mardi 6 janvier.

    Les travaux de rénovation des viaducs de Pierre-Bénite se poursuivent au sud de Lyon. Ces ouvrages permettent notamment à l’autoroute A7 de franchir le Rhône entre les deux échangeurs A450 – A7 et A7 – périphérique sur les communes de Saint-Fons et Pierre-Bénite.

    Dans le cadre du phasage des travaux, cela nécessitera notamment la neutralisation d’une voie dans le sens Lyon - Marseille du 6 janvier au 13 mai. Alors, afin de réaliser les opérations de balisage, l’autoroute A7 sera entièrement fermée à la circulation de nuit demain, lundi 5 janvier, et mardi 6 janvier, entre 21 heures et 6 heures.

    Cette perturbation se répètera en soirée du 2 au 3 mars, puis du 3 au 4 mars prochains. Pendant les travaux, les usagers sont invités à éviter la zone en empruntant les axes de transit : rocade Est + A46, D383 + BPNL, D383+ A42 + A46.

    Lire aussi : Des travaux débutent sur le pont autoroutier de Pierre-Bénite, un chantier à 14 millions d'euros

