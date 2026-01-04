Grand froid : une mobilisation prévue ce lundi pour les enfants hébergés dans des écoles à Lyon

Le collectif Jamais Sans Toit organise une mobilisation ce lundi 5 janvier devant le Centre International de Séjour de Lyon alors que 70 enfants hébergés dans des écoles doivent être remis à la rue.

La vague de froid qui touche Lyon depuis maintenant plusieurs jours ne faiblit pas et le mercure peine à dépasser les températures négatives. Si deux gymnases ont déjà été réquisitionnés pour les personnes sans-abris (220 places sont disponibles), aucune solution d’hébergement n’a pour l’heure été trouvée pour les 70 enfants accueillis dans des écoles de la ville durant les vacances de fin d’année.

314 enfants sans toit dans la métropole lyonnaise

Selon le collectif Jamais Sans Toit, leur remise à la rue serait même prévue pour demain, lundi 5 janvier, jour de la rentrée scolaire. "Ces enfants ont besoin d'un cadre de vie sécurisant et digne comme le leur garantit la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE)", lance ce dimanche le collectif. Une mobilisation est ainsi organisée demain à 7 heures devant le Centre International de Séjour de Lyon, dans le 8e arrondissement, afin de demander une solution d’hébergement pérenne pour ces enfants.

Pour rappel, la porte-parole du collectif, Juliette Murtin, rappelait dans notre émission 6 minutes chrono le 23 décembre dernier que 314 enfants sans toit sont recensés dans la métropole lyonnaise, dont 20 bébés de moins de trois ans.

