Non-renouvellement de la subvention à l’association Linkee : l’Unef dénonce le "mépris total" de l’État

Alors que le gouvernement a annoncé ne pas renouveler sa subvention pour 2026 à l’association Linkee, qui lutte contre la précarité étudiante, l’Unef s’insurge contre "la logique cynique d’un État qui abandonne sa jeunesse".

L’association Linkee, qui lutte contre la précarité étudiante notamment grâce à des distributions alimentaires dans plusieurs villes de France, dont Lyon, ne bénéficiera pas d’aide de l’État en 2026. La décision a été annoncée mi-décembre, inquiétant profondément son président Julien Meimon qui déclarait sur France Inter être "dans une situation assez inconfortable" et se préparait à "affronter des difficultés très importantes".

Lire aussi : L'UNEF alerte sur la précarité étudiante

"C’est condamner ces jeunes et bien d'autres à la faim"

Deux semaines après ce coup de tonnerre pour le milieu étudiant, l’Unef Lyon dénonce dans un communiqué ce dimanche 4 janvier le "mépris total" de l’État qui, selon lui, "s’attaque à la lutte contre la précarité étudiante". Il ajoute : "Dans un contexte où les aide sociales déjà profondément insuffisante sont elles aussi attaqués de toutes parts (…), ces structures font le travail que le gouvernement refuse de faire, portant à bout de bras des milliers de vies étudiantes, compensant à leur niveau, ce désastre social".

La subvention de l’État représente par ailleurs 40 % du budget de l’association, son-renouvellement mettant ainsi "directement à mal son organisation et sa capacité à venir en aide aux étudiants partout en France", lance encore l’Unef Lyon. Ainsi, "couper ces fonds, détruire ces associations, c’est condamner ces jeunes et bien d'autres à la faim, mettre en danger des vies, et surtout montrer un mépris total pour celles et ceux qui luttent chaque jour pour survivre et pour ceux qui sont dévoués à les soutenir".

Lire aussi : Lyon classée 10e ville étudiante la plus chère de France par l'Unef

"Logique d’individualisation de la souffrance étudiante"

Aux yeux du syndicat étudiant, cette coupe budgétaire illustre "la logique cynique d’un État qui abandonne sa jeunesse", "laisse les étudiants dans la précarité" et "détruit les initiatives de solidarités qui tentent de réparer les pots cassés". Et de résumer qu’il s’agit d’une "logique d’individualisation de la souffrance étudiante pour éviter les mobilisations collectives". L’Unef Lyon appelle enfin à "s'organiser collectivement" face à un "ordre social qui broie nos vies et organise la misère".

Lire aussi : Hausse des loyers du Crous : l'Unef Lyon dénonce un "passage en force"